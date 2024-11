Paula, de zona oeste, necesita ayuda

Mi nombre es Paula, soy discapacitada motriz (Tengo Paraplejía espástica y parálisis cerebral infantil). Tuve una infancia complicada, en la cual mis padres me hicieron estudios, kinesiología, pero todo se iba posponiendo por problemas familiares, monetarios y cosas que desconozco o me es difícil comprender, pero muchas de mis enfermedades no fueron tratadas a tiempo ni obtuve la rehabilitación o tratamiento adecuado. Siempre utilicé silla de ruedas para movilizarme, jamás me pare sola ni camine, nunca tuve una base médica buena que estudie todo desde 0 y que llegue al problema en si para ser tratado.

Tengo también escoliosis que debería ser operada, de un grado severo, sobrepeso por el sedentarismo, ansiedad y problemas hormonales. En mi adolescencia empecé a intentar yo sola hacerme cargo de todo e ir a médicos, hacerme estudios, pero al no poder moverme sola con la silla y siempre depender de un otro, sumado a que no tuve nunca obra social (hasta el 2020) y que nunca estuve bien económicamente, la salud pública, que siempre viví en provincia cuando los buenos hospitales estaban en CABA más el transporte se me complicaba mucho y nunca pude hacer algo completo más que estudios que me costaron mucho y consultas que quedaron en la nada o se vencieron y no obtuve respuestas. También hice terapia mucho tiempo debido a que caí en una depresión, pero por temas de plata tuve que dejarla hace 3 años.

Así seguí y sigo hasta ahora. En el 2019 falleció mi madre y hace 8 años no tengo contacto con mi progenitor por problemas de violencia y abusos.

Mi progenitor, el cual percibe una «Asignación por hijo con discapacidad» solo por ser mi progenitor, porque no tiene documentación mia, desconozco como la tramito y porque legalmente la cobra si no lo veo ni tengo contacto (por decisión propia) hace 8 años, el de ese dinero no me pasa nada y encima tengo denuncias contra el. Yo fui a Anses, hable con abogados pero supuestamente no se puede hacer nada para que deje de cobrar eso, así que bueno.

Actualmente vivo sola con mi pareja y hermano mayor, tengo PAMI debido a que cobro una pensión y con esa obra social intento hacer mis consultas, estoy haciendo kinesiología cada tanto y lo que está a mi alcance, pero me gustaría poder tener un tratamiento de mi patología ya que vi que el tema de la espasticidad se trata con pastillas, yo que yo con los años fui perdiendo fuerza y movilidad en los brazos y piernas. Yo no tome jamás nada para mi discapacidad o para aliviar dolores ni para mis músculos duros.

Quería comunicarme con ustedes porque no se en donde más buscar o con quien más hablar o hacer.

Estos años hable con gente, busque en miles de lados ayuda, tanto como para conseguir una silla de ruedas a motor que aún no consigo, como para poder hacerme mis estudios, y mil cosas más. Yo lo que más deseo es dentro de lo posible ganar más autonomía y conseguir un laburo ya que necesito urgente otra entrada. Empecé a estudiar psicología en la UBA en el 2021 pero tuve que dejar de ir ya que yo soy de Zona Oeste (Padua) y no contaba con quien me lleve, sumado a que se me había roto mi silla de ruedas.

Ahora me anote en la UNO (que me queda a 15minutos), en Recursos Humanos y amaría poder continuarla, moverme más sola, poder hacer mi vida más llevadera y tomar las medidas necesarias con mi discapacidad.

También en estos años emprendí en miles de cosas, tanto como vendiendo cosas de panadería, haciendo bordados a mano, todo lo que podía hacer desde casa.

Se que tal vez estas leyendo esto y no entendés que podrías hacer vos o que estoy pidiendo en sí. Con que difundas o si conoces alguien, o algo que pueda hacer, un lugar donde acudir, algún profesional, TODO me sirve. Yo voy haciendo redes y tocando puertas, para eso me sirve y me sirvió siempre el medio virtual y con contar mi historia una vez más y pedir ayuda no pierdo nada.