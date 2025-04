De qué se trata el libro que Alejandra de Antoni, de Marcos Paz, presentará en la Feria Internacional del Libro

Restan pocos días para la presentación de «Cinco crónicas para atravesar oscuridades», un libro made in escritora y comunicadora de la ciudad de Marcos Paz. Claro que sí, Alejandra de Antoni, docente, comunicadora y militante deportiva y musa inspiradora de sus propios relatos, presentará con mucho orgullo su primera obra literaria nada más y nada menos en la mítica Rural de Palermo, cuando allí ya transcurra la 49º Feria Internacional del Libro. Firmará ejemplares este sábado 26 de abril de 19 a 20, en el stand 1123 de Editorial Dunken en el Pabellón Verde.

La clave de estas historias tienen un sentido muy definido por la autora: «Es una colección de relatos que exploran situaciones difíciles, oscuras y, por momentos, incluso violentas en la vida cotidiana. Cada relato habita un lugar o contexto en específico: el trabajo, la familia, la pareja, la amistad y los excesos». De este modo, de Antoni intenta lograr el clímax y atraviesa la atención del lector metiéndolo de lleno en las historias, casi al punto de interactuar en cada una de ellas. «Se narran situaciones y contextos cotidianos, familiares. El objetivo de escribir estas historias es intentar representar cómo la oscuridad y la adversidad forman parte de nuestra vida. Quise buscar demostrar que lo peligroso y lo malo no están siempre allá a lo lejos sino que son parte necesaria de nuestro andar. Después está en cada persona que lea las Crónicas definir qué hacer con eso y analizar qué tan reales son», añade Alejandra, en diálogo exclusivo con este medio.

-¿Sentiste que un grupo de personas se vio identificado en cada una de tus narraciones?

-No tuve un público en particular en mente al escribir estas historias (al escribirlas no pensé en publicarlas, de hecho) pero las recomendaría para personas a partir de los 16 años, por el contenido crudo que tienen algunos relatos. Recibí comentarios y reacciones de personas de diferentes contextos, edades, roles y profesiones, y cada quien supo encontrar o identificarse con algo.

Quizá cuando ni la autora lo consideraba, su trabajo se transformó en un libro…»El proceso de escritura fue tan loco como breve. La idea de escribir historias sobre situaciones oscuras en la vida cotidiana se me ocurrió a fines de noviembre de 2023 y para fines de enero de 2024 ya estaban las cinco crónicas escritas. Una vez escritas las compartí con algunas personas de confianza para que las leyeran. Todavía no tenía intención alguna de publicarlas. De hecho, como dije antes, no las había escrito con ese objetivo en mente. Fue en febrero de 2024 que una de las personas que las leyó me preguntó si iba a publicarlas. Y ahí la idea empezó a tomar forma con la búsqueda de editorial. No hubo proceso formal de revisión ni corrección sino que fue más bien el empujón de quienes leyeron las Crónicas cuando todavía eran un PDF enviado por WhatsApp».

Físicamente se transformó en un texto con un arte de tapa generado por Javier Ruiz (dibujante y tatuador), amigo de la autora. Quien se encargó de plasmar la idea de Alejandra en la tapa. Ya con el original en mano y registrado, de Antoni pudo contactar a Dunken, una de las tantas editoriales que apoyan a los autores/as independientes. Ellos «me apoyaron en todo el proceso de publicación, pero la edición y corrección estuvo 100% a mi cargo».

