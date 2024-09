Victoria: Entrenar 4 horas a diario y sacrificarse

A los 15 años y con mucho futuro por delante en el patinaje artístico, Victoria Karp Leiva sabe del esfuerzo y sacrificio que hacen sus papás para llevarla a entrenar a las localidades de El Palomar y Aldo Bonzi. Se entrena con Leila Vanzulli en Palomar; mientras que en el club Don Bosco de Aldo Bonzi también complementa con el gimnasio y también con patín.

De hecho, cuando nos pasa la agenda es como para “marearse” con los horarios, ya que de lunes a sábado o entrena patín, flexibilidad, gimnasio y demás al menos 3 o 4 horas diarias, hasta el sábado, donde finaliza su dura jornada semanal patinando sola en una plaza.

Si bien para enero faltan meses, el tiempo pasa volando. Allí, la chica de Marcos Paz que fue campeona Panamericana con Argentina y con El Salvador, representará nuevamente al país centroamericano en la Copa América: si bien hoy al tener 15 años es internacional cadete, el año que viene, al cumplir 16, será internacional juvenil.

Más allá de representar al país de donde su mamá es oriunda, su paso por la Selección Argentina también le ha dejado amigos. Además, hace muy poco la convocaron de El Salvador para iniciar en el deporte a niñas o pequeños que no tenían demasiada noción. De hecho, hasta la llegada de Victoria a las competencias, el país centroamericano no tenía ni tiene un exponente nativo de allí para continuar haciendo historia y colgarse medallas, como lo hizo Victoria.

“Si bien me gustaría enseñar a las más niñas, todavía no está en mis planes Si le tuviera que recomendar a una mamá que quiera llevar a patinar a su nena, la edad ideal sería desde los 4 o 5 años, en piso de madera. Hay que usar casco, rodilleras etc, el patín es un deporte donde el miedo siempre va a estar, aunque sea de manera inconsciente. Pero a medida que se vaya practicando, se va a ir acostumbrando.