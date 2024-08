Un encuentro de luna llena en invierno

Pude asistir a la muestra de arte de collage y versos denominada “Invierno y una llena”, a cargo del artista licenciada Estela Ahamendaburu, de General las Heras.

Qué decirles les hablo desde mi experiencia personal, visitar el espacio de arte de esta poeta local significa un bálsamo para el alma calidez y calidad en el recibimiento en sus haceres; realmente es una perla en la zona y considerando lo vertiginoso de estos tiempos. Estela nos invita a detenernos a observar sentir y disfrutar: “A través del collage expreso algo vinculado al malestar, o al deseo. Puede ser una inquietud, una idea, un mensaje, algo que me agrada o algo que me enoja o entristece, etc. Los temas que más me interpelan se relacionan con la naturaleza, el sufrimiento humano, el mundo interior de las personas, la guerra y la paz.

Hacer collage es transformar y a la vez conservar, es romper y construir. Es soñar una nueva realidad e ir por ella a partir de las hendijas, de las rupturas y de la imaginación. En cada pieza de collage se produce un encuentro -o desencuentro- entre la subjetividad de quien hace y la de quien observa.

Personalmente, hacer collage me aporta lucidez, entusiasmo y bienestar”, describe y narra Estela, con la misma expresividad que emana desde su arte.

Acerca de Estela Ahamendaburu

• Autora de diferentes obras, participante de exposiciones a nivel local nacional e internacional. Esta artista nos sorprende permanentemente.

• Tiene 60 años. Vive en Gral. Las Heras. Provincia de Buenos Aires.

• Profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. Especialista en Educación a Distancia. Posgrado en Gestión Cultural.

• Entre febrero de 2017 y marzo de 2019 fue Directora de Cultura en la Municipalidad de General Las Heras.

• Desde el 2019 está jubilada y se desempeña como profesional independiente en Gestión cultural, abocada a la formación y al desarrollo de temas vinculados al patrimonio cultural material e inmaterial.

• Retomó el Arte a través de las letras y el collage analógico. Actualmente participa en tres convocatorias internacionales de collage y en una muestra de arte invitada por la Asociación Amigos del Museo Esteban Semino. Proyectos de voluntariado: Tejido solidario comunitario, Arte y Ciencia por la Paz, mentora en el Programa Empujar destinado a jóvenes entre 18 y 24 años. Ha publicado artículos sobre educación en la Revista Novedades Educativas. Ha publicado un libro con estudiantes: Al encuentro de nuestras raíces. Escuela Secundaria Nº 1, Ed. Infinito, 2014), y otro con una colega: ¡¿ESCRIBIR?! Abordaje de la problemática en el Nivel Secundario, en coautoría con Adriana Ragone, Ed. Dunken, 2015.

• Ha participado en antologías literarias del Taller de escritura creativa del profesor Rolando Paciente.

• En 2021 publicó el libro SUEÑOS DE LUNA, una poesía ilustrada con collages analógicos, presentado en la Feria Internacional del libro 2022, en Buenos Aires.

• En julio del 2023 publicó LAS POSTALES DE ABUELA DOMINGA, Ed. Hespérides.

Presenta brevemente la historia de la tarjeta postal en el mundo y en Argentina, y una colección de 46 postales centenarias que perteneció a su abuela materna – Dominga Elisseits-. Un libro para amantes de las postales antiguas y de la historia de la vida cotidiana en comunidades rurales (Gral. Las Heras) a principios del siglo XX. En julio del 2024 publicó ABECEDARIO DE AVES BONAERENSES. Un pequeño libro en el que presenta un abecedario de aves bonaerenses ilustrado con collage, y una libreta con consignas de juego e investigación. M. Silvina Plaza