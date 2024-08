Mientras la Reserva lidera la tabla, la Primera no puede salir del fondo

¿Acaso este fue el peor campeonato de SAPA en la primera de la Liga Mercedina? Quizá, los números hasta la fecha 6 demuestren que sí, ya que sobre 18 puntos posibles, el equipo de Marcos Paz, que supo levantar la copa de campeón de este áspero torneo, apenas cosechó 1 punto. Y, al cierre de esta edición, jugaba de visitante frente a El Frontón, se había puesto en ventaja con un gol de Lucas Pérez Zunino y se lo terminaron dando vuelta, no pudo aguantar la diferencia, contra el equipo que hasta ahora venía penúltimo en la tabla. Digamos que no era un rival de fuste para los chicos de Marcos Paz. En este sentido, la primera división tiene 17 goles en contra y apenas 3 a favor. Raro o mala racha, pero la situación se deberá revertir, cuando ya el primero de la tabla llegó a los 16 puntos, Club Mercedes.

El torneo de Reserva tuvo el último fin de semana la disputa de la quinta fecha, que se jugó en forma completa. Los líderes siguen siendo Pabellón y Carteros, trepó All Haz ganándole a Trocha y pese a perder Club Mercedes se mantiene en los puestos de arriba. La Reserva de Sapa, al cierre de esta edición, conseguía 13 puntos sobre 15 posibles, por ende llegaba casi al puntaje perfecto. En este sentido, compartía en puntos la primera colocación con Carteros. Pero a diferencia del rival, el equipo de Marcos Paz goza de una amplia diferencia de gol: 10 a favor y uno en contra.

La Reserva de Sapa es el actual campeón de la Liga Mercedina y querrá revalidar este logro.