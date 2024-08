Visitó el país de donde es oriunda su madre: qué hizo Victoria en El Salvador

Fue campeona Panamericana representando a la Argentina y con El Salvador • A los 15 años, ya en otra categoría, acaba de ser quinta en Colombia, en otro torneo Panamericano • El Salvador vio en Victoria Karp Leiva el talento de apoyar a una deportista joven, donde el patinaje artístico está poco y nada desarrollado • Hace un tiempo, tanto su mamá María José como su papá Sergio, dieron el visto bueno para que Victoria cambie de bandera deportiva, ya que desde siempre fue argentina y de Marcos Paz • El Salvador, nación de donde es oriunda su madre, le abona los gastos para entrenar en el extranjero y abonarle estadías y pasajes en torneos internacionales, lo que acá, en otras épocas, le hubiera sido imposible.

Fue a un gimnasio de la ciudad de San Salvador ( capital de El Salvador) y en una pista de patín pudo transmitir todos sus conocimientos a niñas y niños que se acercaron a aprender un deporte que prácticamente no conocen. A los 15 años y en categoría cadete, Victoria Karp Leiva es la única representante en esta especialidad que tiene la República de El Salvador. Se fue el 11 de julio y regresó al país el 27, junto a su inseparable entrenadora Leila Vanzulli.

“Me hicieron sentir re bien y obvio que quiero volver, capaz este año o el otro. Todavía no sé. En sí, no había nadie de mi deporte, lo más cercano era patín carrera, pero fue una linda experiencia poder mostrarlo a los chicos de allá; este deporte que muchos no sabían que había o la visión más cercana que tenían era soy luna y era muy lindo ver su emoción al practicarlo.

– ¿Qué te pareció o sorprendió de El Salvador?

– Me sorprendió lo cerca que queda todo, podés ir a un volcán y en el mismo día estar en la playa. Me encantó el clima porque en El Salvador hace siempre calor, sin importar en qué momento del año estés. Estuve en la casa de mis tíos y me acompañó Leila.

-¿Cómo sigue el itinerario en Argentina, podés competir también a nivel país, o ya no?

– Acá compito en torneos amistosos, como ligas metros pero no nacionales. La idea sí sería poder viajar a algún entrenamiento en el exterior cuando se acerque alguna competencia.

Si bien Victoria no entrenó porque a la vista no tiene ningún torneo internacional, volvió satisfecha por el trato que recibió en El Salvador y las posibilidades que le ofrecen. Mariano Plaza