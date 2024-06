Más allá de ser la figura del último encuentro en el Federal, Joaquín y Colón, eliminados

Para avanzar a octavos de final del Torneo Federal de Basquetbol, Colón de Chivilcoy debía vencer a Pacífico de Neuquén en una serie de 3 partidos. El primero había sido un ajustadísimo triunfo para Colón de Chivilcoy, donde hasta estos días (hay que ver qué será de su futuro) era figura el marcospacense Joaquín Netto. Ya en el segundo cotejo los de Neuquén empardaron la serie de 3 en un partido donde se empezó a notar la superioridad del equipo del sur del país. De hecho, no alcanzó con la destacadísima participación del marcospacense (en el último match aportó 21 puntos de 84 que consiguió su equipo). De este modo, Colón se despidió del Federal por una diferencia ya holgada: cayó 102 a 84.

Era un partido en el cual los dos debían jugarse el todo por el todo. El que ganaba avanzaba de ronda y el que perdía quedaba eliminado. Y con esa actitud encararon el cuarto inicial, que mostró mucha paridad entre ambos equipos.

A Colón no le alcanzó con algunas apariciones de Véliz, Netto se apagó y Pacífico hizo una gran distancia. Parcial de 25-9 y ventaja decana para irse al descanso largo con 17 puntos de ventaja: 48-31.

Fue en ese segundo cuarto cuando Pacífico inclinó la balanza para su lado. En todo el segundo tiempo, apenas pudo ampliar la ventaja en una unidad más. Godoy Vega (cinco triples) y Romera continuaron siendo sus estandartes. Colón lo dio todo, pero no le alcanzó con el buen ingreso de Bautista Bonello, el esfuerzo de Joaquín Netto y el aporte de Stefano Denicio.

La historia estaba resuelta desde mucho antes y Pacífico terminó celebrando con todo el haber alcanzado el objetivo de avanzar de ronda. El Decano fue más eficaz en tiros de cancha y en triples y también prevaleció claramente a la hora de los rebotes: 42-27. Dominio absoluto y merecida clasificación.