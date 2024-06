El joven que vivió en Marcos Paz y hoy juega la Copa América

Nahuel Ferraresi, el chico que se crió en Marcos Paz luego de nacer en Venezuela (hoy tiene 25 años), fue convocado para disputar la Copa América con la Vinotinto por Fernando “Bocha” Batista, hoy el seleccionador de Venezuela. Claro, Adolfo “Pocho” Ferraresi (vecino que siempre será de Marcos Paz) es su papá, quien conociera a su mamá en la época de ex jugador de fútbol en Venezuela (Táchira). “El tiempo de Dios es perfecto”, señaló Pocho al ver a su hijo de vuelta luego de una larga lesión jugando para San Pablo de Brasil y siendo compañero y amigo de Jonatan Calleri, compañero de Ferraresi en San Pablo. El ex Boca señaló: “Vamos hermano”.

En enero del 2023, empezando la temporada de aquel año, Nahuel Ferraresi se cortó los ligamentos, volviendo en septiembre a entrenar junto a sus compañeros y jugando un partido oficial un mes después. En esta campaña, el zaguero venezolano ha sido titular en Sao Paulo FC y, estando en condiciones, también los será en su selección.

El espigado defensor dialogó acerca del momento futbolístico de la Vinotinto, pero también de su presente.

– ¿Cómo se ha sentido tras la larga lesión del año pasado?

– Bien, bien. Agarrando ritmo de a poco. La verdad, no es fácil, pero partido a partido me voy sintiendo mejor y con más confianza.

– Venezuela ya no es la cenicienta de los años 90…

– Estamos bien, el profe está haciendo un gran trabajo, el cuerpo técnico lo mismo y la federación también. Así que hay que seguir por ese camino.

– ¿Para qué están en Copa América?

– Vamos a pelear. Vamos a pelear para estar entre los mejores de la Copa América.

– ¿A qué países ve como candidatos?

– La verdad es que son candidatos todos los países que tienen una buena selección, como Argentina y Brasil. También están Colombia y Uruguay. Todos los países tienen buenos equipos, nosotros tenemos que ir preparados para jugar cada partido como una final y poder darle la mayor alegría a nuestro país.

– ¿Y en Eliminatorias? ¿Cómo evalúa lo realizado hasta ahora?

– Hay que seguir. La verdad, estamos bien, pero hay que seguir, porque las Eliminatorias son muy largas. Son dos años o tres para estar en una Copa del Mundo, así que no queda más que seguir, porque pueden pasar muchas cosas en el camino. Cada partido tenemos que tomarlo como una final.

Ferraresi llegó a San Pablo cedido desde el Grupo City al San Pablo de Brasil y tiene contrato hasta diciembre del 2027. El jugador de la Vinotinto también jugó en Montevideo City Torque (Uruguay), Porto (Portugal), Moreinense FC (Portugal), CF Peralada (Portugal) y GD Estoril Praia (Portugal) en la última temporada donde disputó 25 partidos. De chico, en 2017, fue parte del plantel de Nueva Chicago, en el Ascenso argentino. El defensor de 1.88 cm está cotizado, según el sitio Transfermarket en 2 millones de euros. Un valor de mercado que escaló por su excelente presente en Brasil y convocatoria a la Selección de su país.