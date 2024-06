Este domingo Sapa define el mano a mano frente a Mercedes

En Héroes de Malvinas y 64 (Mercedes) se vieron las caras en el Reducido de la Liga Mercedina Club Mercedes y Pabellón (Marcos Paz), siempre animadores de buenos partidos y este fue un caso más. Sapa fue visitante y con el trascurrir del tiempo encontró la manera de complicar y en 28’ se ponía 1-0 con Benítez. No tardaría en llegar la reacción de Mercedes que de penal con Amado dejó las cosas 1 a 1 en 30’ de un disputado primer tiempo. Para todo lo que quedó no hubo conformismo por el empate y ambos salieron a buscar gol, logrando a partir de un pelotazo el “Blanquinegro” la habilitación a Amado que a la carrera definió para el 2 a 1.

No se cumplía el primer cuarto que los de Silvestre pasaban al frente tras arrancar perdiéndolo, fue entonces que los entrenadores movieron los bancos con la idea de resguardar por un lado y llegar al gol en otro. Los roces parecieron alterar el trámite hasta que cada uno se dedicó a jugar, surgiendo como ganador Mercedes que viajará el domingo a Marcos Paz, cancha donde Pabellón suele hacerse fuerte. Vale recordar que en caso de empate en el global habrá penales.

Club Mercedes 2: Agustín Moles, Nicolás Fedullo, Bautista Bidone, Nicolás Martínez, Santiago Gatti, Domingo de Paola, Francisco Silvestre, Guillermo Benedetti, Leandro Amado, Agustín Juanicotena y Dante Díaz. DT: Diego Silvestre. Relevos: Francisco Bidone y Lucas Piccone.

Pabellón 1: Juan Fittipaldi, Gastón Bianchi, Ezequiel Lacratus, Maximiliano Romero Cahué, Santiago Chiesa, Gonzalo Castelano, Alan Acosta, Juan Paulerena, Nahuel Romero Fernández, Martín Benítez y Alejandro Monzón. DT: Juan Achucarro. Relevos: Pablo Vázquez y Rafael González.

Goles en el PT: A los 28’ Benítez para Pabellón y a los 30’ Amado de penal para Mercedes.

Gol en el ST: A los 12’ Amado para Club Mercedes.

Cambios:

Franco Monzón por Chiesa, Juan Castelano por Romero Fernández, Fabricio Graells, Bernardo Paulerena por J. Paulerena y José Funes por A. Monzón en Pabellón. Árbitro: Luis López (AAM).

(noticiasmercedinas)