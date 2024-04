Gagliardi: “La crisis no arranca con Milei”

La problemática de la inseguridad en el Conurbano bonaerense no se generó ayer ni tampoco se resuelve rápido. Durante muchísimos años la sociedad en general fue empobreciéndose, producto de las políticas que sólo velaron por los intereses de los dirigentes y no por los del pueblo. Los planes sociales nacen como una salida “emergente” de los sectores sumidos en la crisis económica, de países que no pueden generar fuentes de trabajo genuinas ni tampoco que hacen demasiado para que ello ocurra. La omnipresencia del Estado en la economía y en el andar cotidiano del ciudadano, sumados a los bruscos cambios del recorte de los “beneficios” estatales no acompañan al crecimiento de un país. Ni un extremo ni el otro son buenos. En un escenario donde las variables macroeconómicas como la inflación (tiende a disminuir día a día), el superávit fiscal y la tranquilidad en los mercados con respecto al dólar, mejoran; lo importante sería cómo recuperar el consumo, que se erosiona día a día. Ni una micro pisada por precios estatales ni una macro olvidándose de la sociedad que la pasa mal…

Marcos Gagliardi es concejal de la oposición en Marcos Paz, representa al espacio de Juntos por el Cambio y fue consultado acerca de una frase que subrayó el concejal Sebastián Ameigeiras: “Si no resolvemos la injusticia social producto de las políticas de este Gobierno Nacional, vamos a seguir declarando de emergencia, pero no vamos a resolver el problema de fondo”. En este sentido, refiriéndose al gran inconveniente que hoy tiene Marcos Paz en seguridad. “Por un lado la crisis sociocultural que vivimos en los últimos 20 años se ve reflejada hoy en día. La crisis no apareció con Milei, mucha de las cosas que vino a solucionar se profundizaron por un atraso cambiario y por tomar el déficit como una cuestión primaria.

Sí coincido con Ameigeiras que el agravamiento de la pobreza van unidos a un aumento de casos de la inseguridad. Uno no nace pobre, pero se condiciona por las políticas sociales de los gobiernos”.

En otro sentido, Gagliardi se refirió al narcotráfico: “La carterización de la droga no está en la agenda de ningún político, así como la droga como salida laboral. Simplificar que la crisis arranca con Milei es tener una mirada muy corta. Creo que Milei en el intento de solucionar el déficit fiscal primario lamentablemente paga el costo la clase media y la baja con la licuación de salarios, en virtud de la quita de subsidios y demás”.

-Justo esta nota se realiza en el día de la marcha por la Educación Pública…

-La desinversión en educación profundiza la crisis sociocultural. No puede el Estado dejar en manos de los privados la Educación, Salud y Seguridad.

En otro aspecto, al generarse la liberalización del mercado de los medicamentos, cuotas de prepagas y colegios privados, peor aún. Imaginate que toda la gente que se cae del sistema, va a colapsar el sistema público, que ya desde el vamos estaba saturado, ahora será peor.

-Volviendo al tema de seguridad, ¿hace bien confrontar públicamente con un gobierno que no cumplió ni 5 meses para luego ir a solicitar fuerzas federales a la ministra Bullrich?

-La seguridad está a cargo de la Provincia, debemos reclamar a nuestro gobernador. Más allá de que el ajuste llega a la Provincia y la Provincia derrama al municipio. No había fondos y ahora menos para enviar personal y patrulleros.

Desde provincia se asignarán 10 nuevos agentes y no se sabe nada de móviles. La situación es crítica porque es el eterno problema de la sábana corta. Con los pocos recursos que hay desde lo local, el intendente va a tener que hacer malabares.

No estamos muy bien estamos en salud tampoco, los sueldos de los municipales están muy bajos. Nosotros presentamos un proyecto para que se les asigne un aumento a los empleados de planta permanente de 70 mil pesos, no fue contemplado bajo el argumento que no hay fondos, la situación es muy compleja.

Mariano Plaza