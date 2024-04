Sapa lidera el torneo de primera en la Liga Mercedina de Fútbol

La octava fecha de Primera comenzó este sábado 20. En la Liga Defensores por la mínima encontró la manera de superar a Juventud de Suipacha y con ello ganó lugares en la tabla el equipo de Molina. Se estanca el “Lechero” que pese a no sumar sigue con chances en el tramo final de Primera. Ya en San Andrés de Giles no hubo goles entre El Frontón y Mercedes, con un punto al menos para el local que venía de resultados en contra. Por su lado, Mercedes cosechó para mantenerse en el lote de los clasificados al momento.

Pabellón defiende su posición de privilegio, ya que en la noche del sábado fue más que Carteros y los justificó con dos goles en el primer tiempo. El primero tras un tiro de esquina y zapatazo de Heredia n el área chica y el segundo de penal, falta en el área y remate de Heredia para ampliar diferencias ante un rival que no logró encontrar el rumbo.

Para el complemento, cuando parecía llegar el descuento de Carteros aseguró el resultado Juan Castelano, 0-3 en la Liga para el puntero del torneo que logró un cuanto gol con el ingresado Funes. Carteros que viene de una racha nada positiva no logra salir y ello lo va relegando en la tabla, mientras tanto su público acompaña y se hace sentir en cada encuentro donde se presenta la Primera.

(noticiasmercedinas.com)