Casi lo matan por una bicicleta en el barrio La Paz ¿Cómo está Alan?

Alan Gabriel Batuch tiene 24 años, es el responsable del local Almazen dietética ubicado en San Martín y Belgrano (centro de Marcos Paz). Es un chico trabajador (fue remisero, trabajó en Mercado Libre y demás). El martes pasado, cuando venía de jugar al fútbol a bordo de su bicicleta, delincuentes lo interceptaron en el barrio Nuestra Señora de la Paz -calle El Criollo-. Lo empiezan a seguir dos motos: una de ellas era abordada por dos personas de sexo masculino. La otra, por un hombre y una mujer.

“Le piden la bicicleta, él se las da sin ningún problema. Le pegan una patada en la cola y el los mira por un acto de inercia. Y por esa cuestión, sacan el arma y le pegan un tiro en la cabeza. En la entrada del barrio, nos alcanza a llamar por teléfono, lo fuimos a buscar. Ya estaba siendo asistido por vecinos generosos. De inmediato lo llevamos al hospital de Marcos Paz, lo atendieron muy bien. Pero nos piden la derivación porque la bala ingresó a la cabeza y lo debería evaluar un neurocirujano. Lo trasladamos de urgencia a la Clínica Modelo de Caseros, donde tenemos cobertura. Nos atendieron muy bien, ingresa a terapia intensiva: luego de muchos estudios determinan que la bala no afectó ningún sentido neurológico, neurológicamente está bien, no tocó ninguna parte cerebral. Pero la bala ingresa por la ceja, pega en el cráneo, luego en el borde del globo ocular y se queda alojada detrás del ojo, tocando el nervio óptico. Si bien está estable y consciente, aún ve de ambos ojos. Lo trasladaron a un centro de alta complejidad oftalmológico. Están evaluando si sacan o no la bala, porque hay chanches de que si tocan o quitan la bala, pierda la visión del ojo izquierdo. Están evaluando quitar o no la bala, qué consecuencias a futuro tendría que permanezca la bala alojada allí”, detalló la mamá a este medio en exclusiva.

Quien agregó que finalmente no le robaron nada de nada, fue “un intento de homicidio”, casi “se llevan la vida de Alan”.

La familia hace 24 años que vive en Marcos Paz, estudió la secundaria en San Marcos, “lo único que sabe Alan es trabajar. Sólo había ido a jugar al fútbol”…, recuerda la mamá.

Mariano Plaza