Doble amistoso para Briasco con Armenia

El hombre de Marcos Paz, actualmente en Boca Juniors, Norberto Briasco, disputó en esta doble fecha FIFA dos amistosos con el seleccionado de Armenia (su apellido materno es Balekian) y en ambos encuentros fue titular junto a otro argentino, Lucas Zelarayán. En ambas ocasiones, la selección que defiende Norby cayó por la mínima diferencia (2-1 frente a República Checa y 1-0 frente a Kosovo).

Desde que asumió Diego Martínez en Boca, prácticamente Norby no tuvo participaciones ni la cantidad de minutos que hubiera deseado, de hecho sólo en la última convocatoria antes del parate FIFA, frente a Estudiantes de la Plata, el entrenador lo convocó para estar concentrado. Destacando su trabajo semanal por encima de Lucas Janson, no pudo ingresar a raíz del incidente que tuvo el jugador chileno Altamirano, que tuvo una descompensación que asustó a todos.

Será cuestión de que pase el tiempo y vaya ganando confianza para que Martínez lo tenga más en cuenta, dado que ahora Boca tendrá una triple competencia: deberá clasificar entre los primeros cuatro de su grupo para aspirar a ganar la Liga; deberá pisar fuerte en la Copa Sudamericana, trofeo que Boca no debe despreciar. Y también está en competencia en la Copa Argentina. Al cierre de esta edición, a Boca se le venían 5 partidos en 20 días. Allí el DT deberá administrar todos sus recursos y probablemente el chico oriundo de Nuestra Señora de la Paz, tenga más participación.