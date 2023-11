El sorprendente apoyo de la Federación Salvadoreña de Patín para Victoria Leiva Karp: entrenó muy lejos de Marcos Paz

Victoria Karp Leiva viajó a Italia desde el 9 de noviembre hasta el sábado 25 de noviembre para entrenar en el entorno del entrenamiento internacional World.Skate de patinaje sobre ruedas. La joven de Marcos Paz, de tan sólo 14 años que representa a El Salvador, tuvo días de entrenamiento en una localidad cercana a Turín (dos días), en otra cercana a Milan (4 días) y finalizó la jornada en Venecia (4 días).

En todo momento de la entrevista, se la notó muy contenta y con esperanzas de ser cada vez más profesional, de sentirse más segura a bordo de sus patines.

-Contanos cómo la pasaste en Italia, ya que desde mediados de noviembre estás entrenando para la FESAP.

-En Italia la pasé re lindo, me costó acostumbrarme, ya que en Argentina hay 4 horas menos que acá y hace calor; y acá hace muchísimo frío, los días de entrenamiento fueron bastante largos e intensivos, focalicé mucho en la técnica, en la base de todos los elementos que iba practicando.

-¿Qué gimnasios y lugares de entrenamiento conociste?

-Conocí Asti ,que en Asti entrene en el club A.S.D. Blue Roller Asti, con Michele Terruzi, Tarlazzi Rebecca y Annalisa. Conocí Cornate, fui al club Pattinaggio Cornate D Adda, con Michele Terruzi, y Spinea, que tuve el Campus de atletas, con muchos buenos técnicos de varios lugares, en el club Polisportiva pattinagio Spinea. Entrené con chicas de distintos lugares de Italia y hasta extranjeras.

Viene de “conquistar América” en Medellín, Colombia, donde obtuvo la medalla dorada en el campeonato Panamericano de Patinaje Artístico entre la suma del programa corto y el programa largo. Hay que recordar un dato clave: por segundo año consecutivo se consagra con la medalla dorada en el Panamericano, el año pasado llevó al primer lugar a la Argentina y hoy a El Salvador. Victoria representa a la Federación de Patinaje de El Salvador ya que su mamá biológica es salvadoreña.

¿Cómo fue precisamente que llegaste a entrenar a Italia? ¿Fue una recomendación de Fesap, del torneo World Skate u otra razón? ¿Por qué Italia, existen pistas o materiales que acá en Argentina o en El Salvador no hay?

– El Salvador me ofreció ir a entrenar afuera, para prepararme para siguientes torneos, y elegí en Italia, ya que se encuentran los mejores técnicos y deportistas de el patinaje artístico del mundo.

Me acompañaron muchas personas en mis entrenamientos, pero el viaje lo hice solo con mi técnica de Argentina, Leila Vanzulli , y con ella tomamos la decisión de venir acá a entrenar.

-¿Nunca te sugirieron ni te impusieron una entrenadora que no conozcas?

-Claro, ellos lo respetan completamente, además en el Salvador todavía no estaba instalado el deporte patinaje artístico, se podría decir que somos sus primeras representantes en la disciplina.

-¿Qué te pareció Italia y qué sensaciones te llevás?

-No conocía Italia, fue mi primera vez acá, el idioma no es muy complicado, es bastante similar en bastantes cosas, me pude manejar bastante bien. En 2023 hay una posibilidad de ir a competir a la American Cup en Orlando, pero todavía no hay nada asegurado, aún no se bien cómo va a ser el año competitivo.

Fue una experiencia muy linda, compartir con gente de diferentes lugares, en Italia estuvimos de argentina únicamente mi técnica, mi coreógrafo Luis Pérez como técnico de el campus de la World Skate.

Mariano Plaza