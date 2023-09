Cara y ceca de Sapa en la Liga Mercedina

Se cumplió el pasado fin de semana la octava fecha del Fútbol Femenino, libre quedó Palometas y postergado el partido de Deportivo Gowland vs. Vélez. Uno de los punteros, El Frontón, goleó en giles a La Tijera y Flandria ganó en Marcos Paz a Atlético. Pabellón que marcha muy cerca también sumó de a tres en medio de una atrapante competencia.

Se destacó también el resultado conseguido por Club Mercedes en su visita a Defensores Juniors, imponiéndose a las últimas campeonas. En la jornada también goleó Trocha y el único partido sin goles fue el de Carteros y Unión que terminaron empatando.

Atlético Marcos Paz 0. / Flandria 3: Florencia Polizzo 2 y Ayelén Funke.

Pabellón Argentino 4: Noelia Molina 2 y Camila Fernández 2. / El Timón 1.

HOMBRES

La Liga Mercedina de Fútbol en el torneo de Primera División A ha tenido el fin de semana la disputa de la séptima fecha, donde Quilmes que llegaba como puntero cayó frente a Club Mercedes. Más tarde Juventud le ganó a Trocha y con ello los de Suipacha se trasformaron en los puntero del certamen mayor.

Por detrás a sólo un punto quedaron el “Cervecero”, Club Mercedes y Estudiantes, este último cosechando tres importantes puntos en Giles ante El Frontón. En otros cruces Defensores los dio vuelta frente a All Haz, Carteros y Pabellón que estaban urgido de resultados lo consiguieron.

Lo mismo para AMEFIP que complicó a Vélez, la tabla la cierra El Timón que acumula sólo 5 puntos, apremiado está también Pabellón y Ateneo, mientras que El Frontón es otro que no logra despegar en el certamen mayor. Los pendientes entre Trocha vs. Ateneo y Defensores vs. Pabellón no tienen fecha de disputa al momento.

Pabellón Argentino 5: Juan Paulerena 2, Ramiro Medina, Maximiliano Duperre y Bautista Olgiati. Ateneo 0.