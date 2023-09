Naco Medina: “Curutchet nunca quiso debatir conmigo públicamente»

El candidato a intendente por el espacio Marcos Paz tiene Futuro, Ignacio “Naco” Medina,

fue entrevistado en el programa radial Más Vale Tarde, conducido por Mariano Salas, en

FM 90.5 Cadena Joven. El referente del partido vecinal dejó en claro que el actual

intendente Ricardo Curutchet “siempre se negó a debatir conmigo públicamente, espero que

esta vez se digne a dar la cara en un debate”.

Durante la campaña, Medina reafirmó su compromiso con la transformación de Marcos Paz,

por este motivo bajo la consigna “Pasado o Futuro” inicia la segunda etapa de cara a la

elección del 22 de octubre. “Curutchet nunca quiso debatir conmigo públicamente. Además,

jamás respondió a ningún pedido de informe acerca de la seguridad, del Hospital o de la

obra pública. Nunca me contestó”, aseguró el candidato a intendente.

Con respecto al desempeño de la actual gestión municipal, Medina aclaró durante la

entrevista: “Cuando los ciudadanos no ven soluciones pueden enojarse, pero si das la cara

te aseguro que te van a apoyar. Esto no lo hace el intendente, está escondido y es algo que

todos vivenciamos”. “Si sos de Marcos Paz: ¿lo ves al intendente caminando o hablando

con la gente? Claramente no”, consultó Medina al periodista.

Con respecto a las posibilidades de concretar un debate, Medina expresó: “Ojalá se logre,

es un paso necesario y debería ser una exigencia para el actual intendente”. El periodista

recordó que tanto Medina como Curutchet “nunca estuvieron juntos” en los debates previos

desarrollados. “Claro que no, nunca fue su intención. Si llega a venir el intendente,

preguntale si va a debatir públicamente con Naco Medina. ¿Va a dar la cara? Yo creo que

no”, respondió el referente de Marcos Paz tiene Futuro.

Cabe destacar que en las elecciones PASO de este año el espacio que encabeza Medina

se convirtió en la segunda fuerza más votada con el 22% de los votos. De cara a las

elecciones generales se estima una polarización entre Curutchet y Medina, los candidatos

más votados.