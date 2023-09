¿Cuándo habilitan los caminos terminados?

Los vecinos que transitan la ruta 40 hacia la localidad de Merlo observan que hay una trama entre Mariano Acosta y Ferrari (mano a Marcos Paz) que está totalmente finalizada, incluso ya están las dársenas para las paradas de los colectivos. Sin embargo, el tramo doble mano, que agilizaría unos minutos el regreso hacia la localidad, no está habilitado. En su momento, las explicaciones de Vialidad argumentaban que “falta la iluminación central”. Ahora bien, estando en obra, el tramo no tuvo iluminación alguna, lo que dificulta la visibilidad.

Por otro lado, se observa que los postes ya están listos para la colocación de las luminarias. Sin embargo, por el momento, los vecinos siguen utilizando el tramo nuevo que (estando habilitado ambos) sólo se debería usar camino a Merlo.

Otro tramo crítico y deplorable de la ruta 40 es el comprendido entre Agustín Ferrari y el acceso al Hospital Héroes de Malvinas en Merlo. Entre el kilómetro 34 y la entrada a Merlo, jamás hubo un bacheo que corrija al menos, provisionalmente, los cráteres que ya se han generado en la traza asfáltica. Mano a Merlo, no se puede transitar por el carril derecho porque está repleto de imperfecciones que dañan cualquier tren delantero. De hecho, al ser la mano más utilizada por los ómnibus y tránsito pesado, se rompe cada vez más. Sin intervención municipal ni tampoco de Vialidad, ya casi imposible de circular en esa dirección. De hacerlo, hay que ir con muchísimo cuidado no sólo para cuidar los vehículos, sino evitar accidentes de tránsito.

Autopista Presidente Perón

En otra obra de vital importancia para Marcos Paz y localidades aledañas, quienes circulan por la ruta 40 y utilizan medios de transporte o autos particulares, imploran que se active el trayecto que va desde el Camino del Buen Ayre hasta precisamente el puente o bajada que está justo entre Mariano Acosta y Ferrari.

En el tramo I, entre el Acceso Oeste y el acceso al barrio 20 de Junio, se ejecutan tareas de acondicionamiento de suelo en la calzada principal y en dos de los nuevos puentes— sobre la calle Montalvo y sobre el ferrocarril—; armado de losa de aproximación en el puente rotacional; construcción de pilotes en el puente sobre la calle Bilbao; y colocación de base asfáltica en otros sectores de la calzada principal. Pero aún falta, se había anunciado para mediados de este año.

Por otra parte, finalizaron los trabajos en un nuevo tramo de la Autopista Presidente Perón, pero aún no se habilitó: El nuevo sector está ubicado en la zona de Canning, específicamente los 22 kilómetros que van desde la intersección con la Autopista Ezeiza-Cañuelas, pasando por el puente distribuidor ubicado en el empalme con la Ruta Provincial 58, hasta la intersección con la Ruta Provincial 210.

Allí se construyó una autopista semi urbana sobre traza nueva, con dos carriles por sentido de circulación, colectoras, distribuidores, pasos a nivel, iluminación y nueva señalización inteligente.

La obra total demandó $63 mil millones por parte del Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional.