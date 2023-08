Pabellón volvió al ruedo en la Liga Mercedina de fútbol y consiguió un empate de local

La Liga Mercedina de Fútbol ha tenido tanto en Primera como Segunda la disputa de la segunda fecha, a partir de los resultados que se dieron quedaron dos punteros, Quilmes y Estudiantes que repitieron la victoria y con ello se perfilan de buena manera en la categoría superior. El “Pincha” lo ganaba ante All Haz en Quilmes, se lo empataron y en el cierre del juego con penal pudo festejar.

Por su parte Quilmes luego de una primera mitad sin goles se vio favorecido con un gol en contra y más tarde lo definió con el 2 a 0 ante Carteros.

La jornada también dejó un encuentro que prometía, entre Trocha y Club Mercedes, que jugaron sin público en la Liga, llegando a estar 2-0 el último campeón. Sin poder sostener lo del primer tiempo le cedió terreno al “Blanquinegro” que con los cambios descontó y sobre la agonía lo empató 2 a 2. La fecha también dejó la victoria de Vélez por la mínima ante Timón y lo mismo ocurrió con Juventud en Suipacha frente a El Frontón.

Los empates estuvieron en la Liga y Marcos Paz, en la vuelta de Defensores a Primera justificó su superioridad con un gol, aunque la reacción de Ateneo no tardó en llegar para ponerse en poco tiempo 2 a 1. Dándose un nuevo repunte futbolístico del “Celeste” para arribar al 2 a 2. Si bien hubo todo un segundo tiempo por delante ninguno acertó en la red pese a las chaces que tuvieron. Por último, en Marcos Paz, fue 1 a 1 entre Pabellón y AMEFIP.

Club Mercedes 2: Alejandro Calabria, Domingo de Paola, Nicolás Martínez, Nicolás Fedullo, Leandro Filippini, Lucas Picone, Franco Cruz, Santiago Gatti, Nahuel Menseguez, Juan Cabrera y Santiago Romagnoli. DT: Diego Silvestre. Suplente: Agustín Moles.

Trocha 2: Agustín Rodríguez, Iván Portillo, Simón Magadán, Adrián Castro, Dante García, Facundo Barreto, Lucas Gallo, Julián Padula, Juan Tiberi, Nahuel Santiago y Agustín Ojeda. DT: Juan Ignacio Menéndez. Suplentes: Franco Cardozo, Isaías Barrera, Daniel Pajón y Lautaro Dorado.

Goles en el PT: A los 2’ Magadán y a los 14’ Tiberi (T).

Gol en el ST: A los 40’ y a los 44’ Menseguez (CM). Cambios: Facundo Díaz por Ojeda, Nicolás Ledesma por Padula y Agustín Silva por Tiberi (T). Juan Pedro Gatti por Picone, Agustín Juanicotena por S. Gatti, Julián Alvarez por Cabrera, Germán Puliti por Cruz y Cristian Barrientos por Martínez (CM).

Arbitro: Eduardo Aguirre (AAM).

Pabellón Argentino 1: Gonzalo Castelano / AMEFIP 1: Thiago Leguizamón.

Arbitro: Eduardo Andrana (Lobos).

Expulsado: Ezequiel Lacrouts (P).

Próxima fecha (19 y 20/8)

Vélez vs. Juventud.

Defensores vs. Club Mercedes.

Trocha vs. Club Estudiantes.

El Frontón vs. Quilmes.

Carteros vs. Pabellón.

AMEFIP vs. Ateneo. All Haz vs. El Timón.