El intendente Curutchet abrió las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante 2026

El presidente del HCD, Víctor Magni, presentó un balance de la labor legislativa, destacando las ordenanzas más relevantes del período. Además, hizo referencia a iniciativas en desarrollo como el nuevo sistema de votación digital, la continuidad del Concejo Joven y la participación, por primera vez, en el 7º Encuentro de Concejos Deliberantes de Argentina.

Por último reflexionó sobre los 50 años del golpe de Estado, recordando uno de los períodos más oscuros de la historia del país e invitó a fortalecer una memoria activa en homenaje a nuestros vecinos: Oscar, Olga, María, Manuel, Juan y Enrique.

Para finalizar, el intendente municipal Ricardo Curutchet realizó un repaso de la gestión 2025 y agradeció “al gobernador Axel Kicillof por el apoyo y el acompañamiento a nuestra comunidad frente al abandono de la Nación”.

Asimismo, adelantó algunos de los proyectos previstos para este año en Marcos Paz, entre ellos el avance del proceso hacia la autonomía municipal. En ese sentido, anunció la conformación de una mesa de discusión con representantes de todos los sectores para sentar las bases de la autonomía para Marcos Paz.

