La Notable presenta un menú especial para celebrar San Valentín
Con motivo de la celebración de San Valentín, el bar La Notable preparó una propuesta gastronómica especial pensada para disfrutar en pareja. Así lo confirmó Ariel Garavano, cocinero y responsable del espacio, quien destacó la importancia de la fecha y el cuidado puesto en cada detalle del menú.
“San Valentín es una fecha muy importante para nosotros”, aseguró Garavano, y explicó que la propuesta incluye un menú completo compuesto por amuse-bouche, entrada, plato principal y postre. Además, remarcó que la experiencia se completa con una copa de Champagne incluida.
“El valor del menú es de 35 mil pesos por persona”, indicó, y subrayó el compromiso del bar con la producción local: “Trabajamos con productores y distribuidoras locales, apostando a la calidad y al acompañamiento de emprendedores de la zona”.
Las reservas pueden realizarse a través de Instagram en @lanotable_ o comunicándose al 11 5148-5709.