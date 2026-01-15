Preocupante ola de inseguridad: quisieron interpelar al intendente Ricardo Curutchet

Los concejales Helvio Allocati Cormack (Juntos por el Cambio) y Ernesto Souza Casadinho (Alianza La Libertad Avanza) agradecieron al resto de los ediles que acompañaron el pedido de sesión extraordinaria realizada este jueves 15 de enero, convocada con el objetivo de debatir la creciente problemática de la inseguridad en Marcos Paz. Al no obtener la mayoría de los votos, no pudieron acceder al pedido de interpelación al intendente Ricardo Curutchet. Ya que si bien hubo pedidos de informes, el máximo referente de la ciudad puede no responderlos.

La sesión fue solicitada de manera conjunta por los bloques de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, ante la preocupación por distintos hechos delictivos registrados en el distrito y los reclamos de vecinos que vienen manifestando la necesidad de respuestas concretas por parte del Ejecutivo municipal.

En ese marco, Helvio Allocati Cormack, destacó la importancia de que el Concejo Deliberante trate de manera específica la situación de la seguridad local, subrayando que se trata de una demanda urgente de la comunidad. Asimismo, valoró el acompañamiento de los concejales que respaldaron la convocatoria y remarcó el rol del cuerpo legislativo en el control y seguimiento de las políticas públicas.

Por su parte, Ernesto Souza Casadinho, segundo en tomar la palabra, puso el acento en la necesidad de que el intendente Ricardo Curutchet brinde explicaciones sobre las acciones que se están llevando adelante en materia de prevención del delito. En ese sentido, informó que durante la sesión se presentó un proyecto de interpelación al intendente, con el fin de que dé respuestas formales ante el Concejo sobre la situación de inseguridad que atraviesa el distrito.

Desde ambos bloques coincidieron en que el debate debe darse con responsabilidad institucional, priorizando las preocupaciones de los vecinos y vecinas de Marcos Paz, y señalaron que continuarán impulsando iniciativas que permitan mejorar la seguridad y fortalecer la prevención del delito en el ámbito local.

En primer lugar, Helvio Allocati Cormack, sostuvo que la iniciativa responde a una preocupación creciente de los vecinos:

“La inseguridad es hoy una de las principales demandas de la comunidad y creemos que el Concejo Deliberante no puede mirar para otro lado”.

En ese sentido, agregó:

“Agradecemos a los concejales que acompañaron este pedido porque entendieron que estamos hablando de un problema que afecta a todos los vecinos de Marcos Paz, sin distinción política”.

Allocati Cormack también hizo referencia al rol del Ejecutivo municipal y a la necesidad de obtener respuestas concretas:

“Necesitamos saber qué se está haciendo, cuáles son las políticas de seguridad y qué resultados están dando, porque los hechos que se vienen registrando generan mucha preocupación”.

Por su parte, Ernesto Souza Casadinho, destacó el trabajo conjunto entre ambos bloques y confirmó la presentación de un proyecto de interpelación al intendente Ricardo Curutchet:

“En esta sesión presentamos un proyecto de interpelación al intendente para que venga al Concejo y explique qué está pasando con la seguridad en Marcos Paz”.

El concejal de La Libertad Avanza remarcó que la iniciativa busca transparencia y respuestas institucionales:

“Los vecinos nos paran en la calle, nos escriben y nos cuentan situaciones de inseguridad todos los días. Nuestra obligación como concejales es darles voz y exigir explicaciones”.

Asimismo, Souza Casadinho subrayó:

“No se trata de una cuestión partidaria, se trata de la tranquilidad de las familias de Marcos Paz. Queremos saber qué recursos hay, cómo se están utilizando y cuáles son las medidas a corto y mediano plazo”.

Desde ambos bloques coincidieron en que la sesión extraordinaria representa un paso necesario para visibilizar el problema y aseguraron que continuarán impulsando iniciativas legislativas vinculadas a la prevención del delito, el fortalecimiento de los controles y la mejora de las políticas de seguridad en el distrito.