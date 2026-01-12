La Reserva de Sapa se consagró campeón en la Liga Mercedina, por penales

Continuó la definición del fútbol de la Liga Mercedina con un muy buen marco de público, tanto en el certamen de Primera División como en el torneo de Reserva. En esta última categoría, SAPA (Sociedad Atlética Pabellón Argentino) y Estudiantes protagonizaron una final intensa y muy disputada.

Durante los 80 minutos reglamentarios, ambos equipos buscaron el triunfo, pero se encontraron con arqueros firmes y seguros, que sostuvieron el empate sin goles y llevaron la definición a la tanda de penales. La serie se ejecutó en el arco ubicado sobre el río Luján, sin público en ese sector.

Los arqueros fueron protagonistas desde el inicio de los penales, atajando un disparo por lado. Luego llegaron las conversiones hasta que, en el quinto remate, Fittipaldi se lució evitando la caída de su arco y sellando el triunfo de SAPA por 4 a 3, tras el 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

De esta manera, el equipo de Marcos Paz se consagró campeón de la Reserva de Primera, alcanzando su cuarto título consecutivo entre Primera y Segunda División, una racha destacada que confirma el gran momento deportivo de la institución.

Estudiantes estuvo muy cerca de estirar la definición, ya que Cirillo casi logra forzar una nueva ejecución, pero finalmente la noche fue de festejo para SAPA. Los celebraciones se extendieron antes y después de la entrega del trofeo, con vuelta olímpica incluida, un hecho que no se repite con frecuencia en las últimas finales.

Con esta consagración, quedó oficialmente cerrada la temporada de la categoría Reserva.

Síntesis

SAPA 0 (4)

Estudiantes 0 (3)

Árbitro: Luis López (AAM)

COMO FUE EL CAMINO A LA FINAL

La Reserva de la Liga Mercedina de Fútbol ya tiene a los dos equipos que disputarán el título, luego de un fin de semana cargado de definiciones tanto en Reserva como en Primera División.

El sábado 3, en Marcos Paz, Pabellón Argentino y Villa Manchi igualaron 1 a 1 en un encuentro intenso. Los goles fueron convertidos por Fabricio Graells para el conjunto local y Sergio Gómez para la visita. Con este resultado y gracias a la ventaja deportiva, Pabellón Argentino —el “Azul”— logró el pasaje a la final.

La otra semifinal se resolvió el domingo 4 en la cancha ubicada en Avenida 40 y Ruta 41, donde Estudiantes y Juventud no lograron sacarse diferencias e igualaron sin goles. El empate favoreció a Estudiantes, que también accedió a la final por ventaja deportiva, coronando un destacado cierre del Torneo Clausura y asegurando su presencia en la definición tanto en Reserva como en Primera División.

De esta manera, la gran final de la Reserva de la Liga Mercedina será protagonizada por Estudiantes y Pabellón Argentino, en un duelo que promete emociones y que definirá al campeón del certamen.

