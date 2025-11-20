Marcos Paz: ya te podés inscribir para cursar el CBC de la UBA

El intendente Ricardo Curutchet recibió a autoridades de la Universidad Nacional de Buenos Aires y señaló que “este es un paso luego de la firma del convenio con el Rector Ricardo Gelpi”.

“La llegada del CBC a Marcos Paz es un antes y un después en nuestra ciudad” remarcó Ricardo y subrayó que “la educación marca la diferencia”.

En tanto, el responsable del Polo Universitario de nuestra Ciudad, Joaquín Garitonandia, comentó que “en el 2026 tendremos el Ciclo Básico Común de varias carreras” y aseguró que “esto tiene impacto local y regional”. “El Polo busca acercar la universidad a toda la población”, precisó.

Por su parte, Emiliano Cagnacci de la UBA, afirmó que “cada sede que se inaugura es una oportunidad de seguir creciendo como universidad y como país”, y agregó que “buscamos complementar la oferta académica para que la comunidad pueda decidir qué carrera estudiar”.

“El primer año de la carrera que elijan de las facultades de Agronomía, Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Filosofía y Letras, y Derecho lo pueden hacer en Marcos Paz”, detalló.

Para finalizar, la secretaria Académica del CBC, Paula Bertino, aseguró que “nos genera mucha felicidad que la UBA esté en Marcos Paz” y destacó que seguirán trabajando junto al Municipio.

www.cbc.uba.ar Por último, informó que “enpodrán encontrar toda la oferta educativa y el link de la sede de Marcos Paz”. “Las inscripciones ya están abiertas y continúan en febrero”, finalizó.