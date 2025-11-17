Acto emotivo en Marcos Paz: la Escuela de Educación Temprana N.º 1 adopta el nombre de “Valeria Garcerón”

Hora de Informarse noviembre 17, 2025
El viernes 14 de noviembre, en un acto cargado de emoción, la Escuela de Educación Temprana N.º 1 de Marcos Paz recibió oficialmente el nombre de Valeria Garcerón, en homenaje a quien fuera una figura central en la comunidad educativa local.
Durante la ceremonia, la profesora Celeste Dince, representante del colectivo docente que trabajó junto a Valeria, brindó unas palabras profundamente sentidas: “Los que la recordamos y tuvimos la dicha de compartir momentos en la historia de esta institución, podemos coincidir en que Vale fue una persona que trascendía su labor profesional … garantizaba el derecho a la educación, el de la identidad y la justicia social de todos los que concurrían”.
Agregó que “en cada recuerdo resuena su risa tan particular … su forma de andar tan apresurada, pero firme a la vez como sus convicciones”.
Además, la directora actual, María del Carmen Matteo, junto con exdirectorAs de la institución, hicieron entrega de un presente a Federica, la hija de Valeria, quien estuvo presente en el homenaje.
Matteo destacó que Valeria fue mucho más que su título profesional: “fue mirada atenta, un oído dispuesto, manos que acompañan y corazón que abraza … educar significa cuidar, sostener y abrazar la vida que recién comienza”.
Concluyó con un compromiso: “queremos que su huella permanezca”.

¿Quién fue Valeria Laura Garcerón?

  • Valeria Garcerón era asistente social en Marcos Paz, donde desarrolló una labor vinculada con la escuela temprana y con la niñez.

  • Tenía 39 años cuando murió en el año 2005, dejando una hija.

  • En su momento, su muerte fue presentada como un suicidio: fue hallada en su casa con un lazo de tela de una bata alrededor del cuello.

  • Pero luego la causa cambió: su esposo, Fabián Algieri, fue acusado de estrangularla y de montar la escena del suicidio. El fiscal en el juicio sostuvo que había pruebas: la autopsia, lesiones recientes y que él era el único que tenía las llaves de la casa, que no mostraba señales de haber sido forzada.

  • En 2013, el Tribunal Oral Criminal 4 de Mercedes declaró a Algieri autor del “homicidio agravado por el vínculo” y lo condenó a prisión perpetua.

  • Pero luego esa condena fue revisada: el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires dejó sin efecto la pena, argumentando “dudas insalvables” sobre su participación, y se consideró la hipótesis de suicidio.

  • En el expediente judicial figura la sentencia de la causa.

  • Según amigas y allegados, Valeria no estaba claramente deprimida ni de forma irreversible. Algunas testigos dijeron haber tenido charlas con ella sobre separarse, y que su relación con Algieri era difícil.

  • Su memoria sigue viva en la comunidad de Marcos Paz: para muchos, fue alguien “solidaria, risueña, transformadora e inspiradora”, un pilar de la educación y el cuidado social.

