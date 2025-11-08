Marcos Paz: hasta 15 años de prisión a tres de los autores del homicidio de Jorge Guadalajara en 2020

Marcos Paz (B), 6 de noviembre de 2025 – El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial Mercedes dio a conocer días pasados el veredicto en el juicio por el homicidio de Jorge Guadalajara (40), ocurrido el 27 de julio de 2020 en la ciudad de Marcos Paz. En el debate también se trataron otras causas que involucraban a los acusados.

Los imputados fueron Lucas Emmanuel Abdala (30), Nazareno Alberto Galván Fernández (25), Gustavo Ezequiel Martiarena (32) y Federico Jesús Mendizabal (31). La acusación estuvo a cargo del fiscal de Juicio, Dr. Guillermo Massaroni.

Por unanimidad, los jueces María del Milagro Baliero, Jorge Pablo Vieiro y Juan Sebastián Lemos consideraron probado que aquella noche, alrededor de las 22.45, al menos cuatro hombres —entre ellos Abdala, Galván, Martiarena e Iván Montenegro (fallecido)— arribaron armados con un revólver calibre .38 y un cuchillo a la vivienda de la familia Carreño, aprovechando que un conocido de la familia regresaba al domicilio tras hacer una compra.

Al advertir la intención delictiva, los ocupantes opusieron resistencia, trabando accesos y enfrentando a los intrusos. En esa situación, Jorge Guadalajara y su padrastro, Filomeno Carreño, salieron a defender la vivienda y se produjo un violento forcejeo dentro del domicilio.

Ante la resistencia de las víctimas y al verse frustrado el intento de robo, al menos uno de los asaltantes efectuó varios disparos. Uno de ellos impactó en el sector izquierdo del pecho de Carreño, causándole graves lesiones. Otros proyectiles alcanzaron el abdomen y el pecho de Jorge Guadalajara, quien cayó herido y falleció horas después pese a los intentos médicos por salvarle la vida. Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga.

Luego de analizar los testimonios, pericias y demás pruebas producidas en el debate, el Tribunal resolvió condenar:

A Lucas Emmanuel Abdala , como coautor de: Homicidio en ocasión de robo, cometido mediante la utilización de armas de fuego (víctima Jorge Guadalajara), Homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (víctima Filomeno Carreño), Robo triplemente calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo, arma blanca y en lugar poblado y en banda, en grado de tentativa (víctimas familia Carreño), y Robo doblemente calificado por uso de arma de fuego apta para el disparo y en lugar poblado y en banda (hecho del 10 de julio de 2016).

Pena: 15 años y 6 meses de prisión , accesorias legales y costas.

A Nazareno Alberto Galván Fernández y a Gustavo Ezequiel Martiarena, como coautores de los mismos delitos mencionados, excepto el hecho de 2016:

Pena: 14 años de prisión para cada uno, accesorias legales y costas.

Por otro lado, Federico Jesús Mendizabal fue absuelto del hecho principal, pero condenado por otros ilícitos cometidos entre 2015 y 2021: Robo simple, tres hechos de Estafa y Estafa en grado de tentativa, todos en concurso real.

Pena: 3 años de prisión en ejecución condicional y reglas de conducta, además del pago de costas.

La sentencia se basó en los distintos elementos probatorios valorados a lo largo del juicio oral y público.