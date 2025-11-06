El HCD implementará votación electrónica desde 2026 para transparentar las decisiones

El Honorable Concejo Deliberante avanza hacia la implementación de un nuevo sistema de votación electrónica que comenzaría a utilizarse en el período de sesiones 2026. La iniciativa apunta a modernizar el funcionamiento interno del HCD y brindar mayor transparencia y acceso a la información para la ciudadanía.

Los concejales Víctor Magni y Daniel Botto confirmaron que se está desarrollando una aplicación móvil a través de la cual cada edil podrá emitir su voto desde su propio celular. Según explicaron, el sistema permitirá agilizar los tiempos de debate y ofrecer un registro más preciso de cada votación.

“Buscamos transparentar el proceso. Hoy muchas veces el voto queda diluido en el resultado general. Con este sistema cada concejal quedará identificado en su decisión”, señaló Botto. Además, destacó que cada votación quedará asentada de manera formal en actas digitales.

Por su parte, Magni subrayó el impacto positivo para la comunidad: “El vecino que elige a un concejal quiere saber cómo se posiciona frente a cada proyecto. Esto beneficia la participación y el control ciudadano”.

El desarrollo técnico está a cargo de Maximiliano Núñez, quien explicó que la aplicación mostrará en tiempo real un gráfico con el sentido de los votos, además de generar un registro público para su posterior consulta. “La idea es que la información pueda republicarse de forma accesible y clara”, afirmó.

La expectativa es que el nuevo sistema esté plenamente operativo para el inicio del período legislativo 2026.