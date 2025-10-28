Qué dijo el intendente Ricardo Curutchet del resultado electoral: cómo votó Marcos Paz

Hora de Informarse octubre 28, 2025
Ricardo Curutchet
En conferencia de prensa el intendente Ricardo Curutchet realizó un balance de las elecciones legislativas nacionales donde hubo una gran participación de la comunidad que rondó cerca del 65% y un “claro y contundente triunfo a nivel local” por más de 15 puntos. “Felicitó a todas las fuerzas políticas y agradezco a toda la ciudadanía que se acercó a votar”, agregó.
Más allá de las elecciones, Ricardo señaló que “el contexto económico no es sencillo” y que ante un escenario donde la economía está estancada “el Municipio continuará con una administración eficiente y austera de los recursos”.
Desde el Municipio se prioriza el acompañamiento a quienes más lo necesitan y el sostenimiento de la obra pública que “en este contexto se puede ralentizar” advirtió el Intendente pero aseguró que “seguirán avanzado como el caso de la Ruta 40, el entubado de Rivadavia o el Jardín Nº901”.
🗳️ Elecciones Legislativas 2025: Así votó Marcos Paz

Con el 100% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria se impuso en Marcos Paz en las elecciones legislativas 2025, alcanzando el 49,7% de los (16315) votos.

El segundo lugar fue para Libertad Avanza (11689 votos, creció un 7,4% respecto a las elecciones de septiembre), que obtuvo el 35,9%, mientras que el Frente de Izquierda Unidad logró el 3,8% (1246 votos), Propuesta Federal para el Cambio (1246 votos, 2,45%) Provincias Unidas cerró el conteo con el 1,7% (571 votos).

La lista más votada en el distrito fue la encabezada por Jorge Taiana, representante de Fuerza Patria, consolidando el apoyo local al espacio que gobierna el municipio. En tanto, Diego Santilli fue el candidato de Libertad Avanza que concentró la segunda preferencia del electorado marcospacense.

Por su parte, Nicolás del Caño (Frente de Izquierda Unidad) y Florencio Randazzo (Provincias Unidas) completaron la nómina de postulantes.

Los resultados finales fueron difundidos por la Junta Nacional Electoral confirmaron un escrutinio total del 100% en todas las mesas del distrito.

