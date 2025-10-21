Advertencia institucional: a días de las elecciones con BUP, persiste el riesgo de apatía y la «escasa formación cívica» de los electores

En las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre se utilizará por primera vez en la historia electoral argentina este sistema, que marca un cambio sustancial en materia de transparencia, equidad y calidad institucional. A una semana de los comicios, y en un contexto de apatía creciente del electorado y baja participación en las elecciones provinciales desdobladas, la pedagogía electoral se vuelve clave para garantizar una implementación exitosa, señala Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Asimismo, solicita que “se respete la forma histórica de exhibición de resultados a fin de evitar manipulaciones y desatar polémicas”.

“La Boleta Única de Papel (BUP) representa una transformación relevante en términos de transparencia, equidad y calidad institucional. Busca mejorar la nitidez de los comicios con mayor transparencia, reducir prácticas fraudulentas y garantizar igualdad de condiciones entre todas las fuerzas políticas”.

“Aunque no es un sistema perfecto ni infalible, la BUP representa un avance. El nuevo sistema termina con un negocio opaco relacionado con la impresión de boletas partidarias, que hasta ahora era financiado por el Estado sin control efectivo. Se acaban las picardías de la mala política, que resistió el cambio durante décadas porque se perdían negocios”.

“El sistema es más simple y seguro. Es más ágil para votar. Es más intuitivo, comprensible y amigable, cuando uno lo observa y conoce”.

“Un principal beneficio es la equidad, ya que los partidos pequeños, a menudo perjudicados por el robo de boletas o la falta de fiscales, tienen garantizada su presencia en la oferta electoral. Todos los partidos pueden competir en igualdad de condiciones. Toda la oferta electoral está en la boleta única de papel, eliminando el problema de la falta -o robo- de boletas partidarias”.

“La implementación del sistema requiere de una fuerte campaña de educación cívica. Se necesita información para evitar confusiones, especialmente en provincias que no desdoblaron sus elecciones y las harán el mismo 26 de octubre en elecciones concurrentes (misma fecha electoral con instrumentos diferentes para los cargos locales y los nacionales)”.

“El riesgo de apatía o temor entre adultos mayores o votantes con escasa formación cívica podría hacerlos desistir de participar ante el nuevo formato. En un contexto de baja participación electoral, tal como se observó en las elecciones provinciales que se desdoblaron de la nacional, la pedagogía cívica se vuelve fundamental”.

“El desafío está en implementarla con seriedad y acompañarla de campañas masivas de educación cívica que refuercen la confianza en el acto electoral. Dado que más de 36 millones de argentinos -en su gran mayoría- utilizarán este sistema por primera vez, el cambio puede generar resistencias y temores”.

“Vale resaltar los esfuerzos que viene realizando la Cámara Nacional Electoral en materia de capacitación cívica, en combinación con las Juntas Electorales de las distintas jurisdicciones, buscando suplir un déficit formativo e informativo evidente”.

“Es necesaria una campaña de educación cívica por parte del gobierno nacional. El simulador en línea (https://www.argentina.gob.ar/elecciones-2025/simulador-de-boleta-unica-papel) es insuficiente, especialmente porque requiere conectividad y ser nativo tecnológico”.

“El desafío está en implementar la BUP con seriedad, evitando improvisaciones y asegurando que cada votante llegue al día de la elección con la tranquilidad de saber cómo ejercer su derecho”.

“Es imprescindible que la sociedad haga suyo este nuevo instrumento electoral, y los ingredientes esenciales para ello son la confianza y el conocimiento”.

“Más allá del cambio del instrumento y la ligeras modificaciones al momento del recuento de los votos, se hace imprescindible que no se alteren las demás secuencias del acto electoral, y que los resultados del escrutinio provisorio bajo responsabilidad del gobierno nacional sean exhibidos como históricamente se los ha proporcionado a la ciudadanía y a los medios de comunicación, a fin de evitar cualquier tipo de manipulación o polémica”.

Desde el Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la UA, con lenguaje claro y conceptos simples, se propicia la comprensión y la práctica de conceptos esenciales que hacen a la transparencia electoral.

En ese sentido como parte de su compromiso con la sociedad, ejerciendo su responsabilidad educativa y en defensa de los valores democráticos, aporta a la ciudadanía -y medios de comunicación- el siguiente video explicativo de cómo votar con la Boleta Única de Papel el próximo 26 de octubre (de forma didáctica y con el paso a paso), para su libre utilización y difusión.