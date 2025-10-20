Marcos Paz se destacó en los Juegos Bonaerenses 2025 con importantes logros deportivos y culturales

La delegación de Marcos Paz tuvo una sobresaliente participación en los Juegos Bonaerenses 2025, desarrollados en la ciudad de Mar del Plata, obteniendo numerosas medallas y reconocimientos en distintas disciplinas deportivas y culturales.

En el área cultural, Margarita Arcardini obtuvo la medalla de bronce en Dibujo, categoría sub 18, mientras que Daiana Raynoso logró la medalla de plata en Mural, categoría sub 18, con su obra “Creando aquello que no ven los ojos”.

Por su parte, Gabriela Chávez consiguió la medalla de plata en Objeto Artístico Tridimensional, dentro de la categoría adultos mayores, y Carlos Pérez, representante de Dibujo adultos mayores, se consagró con la medalla de oro.

Asimismo, Mary Pereyra Méndez fue ganadora de la medalla de plata en Fotografía, representando a Marcos Paz en la categoría adultos mayores. “Exposé la foto de una compañera del Playón Obrero jugando a la lotería. Agradezco a Cultura, a Oscar, nuestro profesor, y al Intendente, porque no dejaron que nos falte nada”, destacó emocionada.

En Cocineros Bonaerenses sub 18, Ramiro Caputo obtuvo la medalla de plata con su preparación de Lomo Wellington. “Se lo dedico a mis compañeros y a mi familia”, expresó el joven.

También se destacó Paniagua Mora Salma, participante en Pintura sub 18, con su obra “Cicatriz”, técnica acrílico sobre madera. En diálogo con el Sistema de Medios y Contenidos Públicos, explicó: “Quería algo fuerte visualmente. Quise hablar sobre los problemas familiares y cómo los eventos trágicos marcan las vidas de las personas. Lo realicé en tres meses y medio”.

En el ámbito deportivo, la disciplina de Patín Artístico sub 13 tuvo lugar en el Club 11 Unidos, donde Julia Ferrando obtuvo el primer lugar y se consagró con la medalla de oro. “Estoy emocionada. Es mi primera vez en Bonaerenses. Fue una re linda experiencia”, afirmó la joven patinadora, que entrena en Patín Artístico Marcos Paz.

Su profesora Naiara destacó “el gran trabajo detrás de la competidora” y celebró: “Vamos a disfrutar este logro”.

En la misma disciplina, Lucía Días alcanzó el segundo puesto, consiguiendo la medalla de plata en Patín Artístico sub 13. La deportista, representante del Club SAPA, enfrentó a 15 competidoras de otros municipios. “Sentí muchos nervios porque tuve que salir primera a la pista”, comentó Lucía, quien resaltó “el trabajo en equipo” y agradeció el acompañamiento de su mamá, su familia, su profesora Silvana González y sus amigos.

“Veo su crecimiento y la veo feliz”, expresó Silvana, y agregó: “Hoy le dije que sólo lo disfrute”. Además, anticipó que las competencias continuarán con la participación de Alma Días y Emilia Truskowski.

Otra destacada representante fue Brenda Acuña, quien se consagró con la medalla de oro en Natación PCD sub 14, convirtiéndose en la primera medallista de la final provincial. Desde el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, dialogó junto a su profesor Facundo Navarro, quien destacó: “Son sus primeros bonaerenses, y hoy batió su propio récord terminando los 25 metros libres en 32 segundos”.

Por su parte, Brenda expresó: “Estaba demasiado nerviosa, pero la experiencia fue lindísima”. Su logro fue celebrado por sus pares, docentes y el equipo de Deportes del Municipio de Marcos Paz.

También se destacó Alexis Velásquez, ganador de la medalla de oro por cuarta vez. En diálogo con el Sistema de Medios y Contenidos Públicos afirmó: “Termino los Bonaerenses de la mejor manera. Estábamos para venir a ganar”. Y agregó: “Siempre estuve positivo; mentalmente también hay que trabajar. Estoy muy contento”.

El equipo de Fútbol 5 femenino sub 16 consiguió la medalla de bronce. Su director técnico, Mariano Acardini, expresó: “Nos empataron al final pero lo ganamos en los penales. Repetimos medalla de bronce en Fútbol”. Y agregó: “Cuando jugamos la semifinal e hicimos un partidazo, fue casi como si hubiésemos ganado”.

Por su parte, Martina Sánchez, una de las jugadoras, remarcó: “Dejamos todo adentro de la cancha. Estamos felices”.

En tanto, Franco Rube, conocido como “El Notha”, obtuvo la medalla de bronce en Freestyle. “Siento que representé bien, hice lo que tenía que hacer. Vine a hacer lo mío”, dijo el competidor, y aseguró: “Ya tengo la de oro y hoy la de bronce”.

Finalmente, Pedro Mallona sumó una nueva alegría para la delegación al obtener la medalla de bronce en Lanzamiento de Bala PCD, categoría sub 15.

El desempeño general de la delegación de Marcos Paz volvió a poner en alto el talento, el esfuerzo y la pasión de sus representantes, reflejando el compromiso conjunto entre deportistas, artistas, profesores, familias y el acompañamiento constante del área de Cultura y Deportes del Municipio de Marcos Paz.