Campos Castigados

octubre 10, 2025
FGL

(A Federico García Lorca)

Aterrizó en mi infancia 
Para luego estallar dentro de la adolescencia enamorada 
Alumbró senderos oscuros derribando ante estos ojos infinidad de muros 
Recité, canté, bailé 
Soñé un mundo mejor sólo a través de él 
Hoy, tormenta tras tormenta…
Un demonio dice que lo tenían que matar 
Caigo completamente herida 
Amargura y calle, lágrima y Olivo 
Sí, corazones destrozados 
El cielo pronuncia «Federico»
Viajo hacia atrás 
Llego a Granada ensangrentada 
Lo veo arrestado… asesinado… enterrado 
Demasiados campos castigados 
Memorizo todas las maldiciones 
Por ejemplo libros abiertos con gotas rojas sobre ellos
Rezo sin dejar de llorar 
Aunque ciertas sombras repitan «no está»…
Yo lo siento VIVO en mi corazón que ya es un altar.
 
Pasajera Eterna 🖋️
Contacto:
Pasajera Eterna (Instagram)
Buenos Aires, Argentina.

