Kicillof y Rodríguez entregaron el árbol Nº 1 millón del Plan Forestal en Marcos Paz

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, encabezaron en Marcos Paz la entrega del árbol número 1 millón en el marco del Plan de Incentivos a la Actividad Forestal (PIAF), que busca ampliar y mejorar las masas boscosas de la provincia de Buenos Aires.

La actividad se desarrolló durante la inauguración de la Casa de la Provincia y benefició a la unidad productiva de los hermanos Hourquebie, en General Las Heras, donde se utilizarán 1.500 ejemplares para cortinas de viento y ampliación de monte, favoreciendo la protección del rodeo.

Rodríguez destacó que la forestación “mejora el ambiente, genera producción y trabajo”, y subrayó que Buenos Aires es la cuarta provincia en actividad forestal, combinada en muchos casos con la ganadería.

En la jornada también se entregaron árboles frutales del Programa de Fomento de la Fruticultura Bonaerense, que este año distribuirá más de 65 mil ejemplares en toda la provincia.

El ministro remarcó la importancia de estas políticas frente al desfinanciamiento nacional en materia forestal y cuestionó la falta de continuidad de la Ley Nacional 25.080.