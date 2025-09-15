Javier Agüero fue el único biker local presente en la ciudad de Arrecifes

El único biker de Marcos Paz que corrió el 14 de septiembre en un día espléndido en Arrecifes fue Javier Aguero, que se ubicó en el octavo lugar, en categoría Master B1, en un trazado de 18,6 km. y el deportista local completó las 3 vueltas del mismo. Fue en un tiempo de dos horas y seis minutos, representando a Marcos Paz Bike.

El evento se desarrolló en la escuela agraria de Arrecifes, que desplegó sus capacidades como gran anfitrión de la tercera fecha del Rally Serie. La convocatoria se realizó frente a la institución arrecifeña, donde se concentró la actividad rallycera con unos 300 corredores.

El circuito de 18,6 km de extensión tuvo algunos sectores trabados pero fue principalmente rodador, lo que permitió promedios superiores a los 32 km/h para los más rápidos.

Los bikers representantes del Team Nitrobikes fueron los ganadores del Shimano Rally Serie disputado en Arrecifes, en una hermosa jornada de sol.

