Javier Agüero fue el único biker local presente en la ciudad de Arrecifes

Hora de Informarse septiembre 15, 2025
Aguero 2

El único biker de Marcos Paz que corrió el 14 de septiembre en un día espléndido en Arrecifes fue Javier Aguero, que se ubicó en el octavo lugar, en categoría Master B1, en un trazado de 18,6 km. y el deportista local completó las 3 vueltas del mismo. Fue en un tiempo de dos horas y seis minutos, representando a Marcos Paz Bike.
El evento se desarrolló en la escuela agraria de Arrecifes, que desplegó sus capacidades como gran anfitrión de la tercera fecha del Rally Serie. La convocatoria se realizó frente a la institución arrecifeña, donde se concentró la actividad rallycera con unos 300 corredores.
El circuito de 18,6 km de extensión tuvo algunos sectores trabados pero fue principalmente rodador, lo que permitió promedios superiores a los 32 km/h para los más rápidos.
Los bikers representantes del Team Nitrobikes fueron los ganadores del Shimano Rally Serie disputado en Arrecifes, en una hermosa jornada de sol.

Más historias

gt

Buena actuación del grupo local de gimnasia de trampolín

Hora de Informarse septiembre 15, 2025
sapa futbol femenino

Las chicas de Sapa Fútbol ratifican su buen momento con triunfos

Hora de Informarse septiembre 12, 2025
s a

Sofía Acevedo continuará en Berazategui jugando al basquetbol

Hora de Informarse septiembre 12, 2025

Más Noticias

las moras 2

En Las Moras Apart te sentirás como en tu casa, pero en Lincoln

Hora de Informarse septiembre 18, 2025
tw

Hora de Informarse edición impresa del 17 de septiembre de 2025

Hora de Informarse septiembre 18, 2025
expo quesos 03

Expo Quesos Lincoln: miles de visitantes disfrutaron el sabor campestre y casero

Hora de Informarse septiembre 16, 2025
servicios

Presupuesto 2026: el ajuste del gasto en subsidios continuará como clave del ancla fiscal del Gobierno

Hora de Informarse septiembre 15, 2025
Aguero 2

Javier Agüero fue el único biker local presente en la ciudad de Arrecifes

Hora de Informarse septiembre 15, 2025