Histórico: en Marcos Paz se podrá cursar el CBC de la UBA

Hora de Informarse septiembre 2, 2025
uba m paz
El intendente Ricardo Curutchet junto al rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, firmaron un convenio histórico que permitirá la instalación de una sede del Ciclo Básico Común (CBC) en Marcos Paz.
La nueva sede del CBC en Marcos Paz ofrecerá a los estudiantes la posibilidad de cursar sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa marca un hito educativo en la ciudad y democratiza el acceso a la educación superior de jóvenes de Marcos Paz y de la región.
Además de la implementación del CBC, el convenio contempla el desarrollo de programas de extensión académica y proyectos de investigación conjunta entre la UBA y el Municipio.
El intendente Curutchet subrayó la importancia de este acuerdo que “no solo amplía el acceso a la educación, sino que también posiciona a Marcos Paz como un polo de conocimiento e innovación”.
Con la ampliación del Centro Universitario que se está llevando adelante y la firma de este convenio con una de las instituciones educativas más prestigiosas del país, el Municipio Marcos Paz reafirma su compromiso con una educación pública y de calidad.

