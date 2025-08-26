Milei en Junín: «El Congreso está secuestrado por el kirchnerismo, no nos van a detener»

El Presidente evitó referirse al escándalo de Spagnuolo pero arropó a su hermana; insistió con que la oposición quiere desestabilizar al Gobierno y advirtió: “Nada de eso nos va a asustar”.

Desde Junín, el presidente Javier Milei fue el encargado de cerrar este lunes por la noche el acto de presentación de los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) para las legislativas bonaerenses.

El mandatario hizo su ingreso entre la multitud y, una vez en el escenario, entonó con euforia una canción controvertida sobre el fallecido expresidente Néstor Kirchner. “Los kukas tienen miedo. Saquen al pingüino del cajón para que vean que los pibes cambiaron de idea, llevan la bandera del león. Viva la libertad carajo”, arengó.

Dedicó loas a su hermana Karina, en medio del escándalo de los audios -presuntas coimas reveladas en grabaciones clandestinas atribuidas a Diego Spagnuolo, el extitular de discapacidad-. “¡Gracias Jefe», gritó y pidió una ovación para la secretaria general de la Presidencia. También celebró la presencia de Diego Santilli, Cristian Ritondo, José Luis Espert y Sebastián Pareja.

En relación a la primera batalla que tendrá el oficialismo por delante en septiembre, anticipó la posibilidad de fraude mediante artimañas como “el voto cadena, urna embarazada, amenazas de punteros, candidaturas testimoniales y compra de políticos”. “Van a tirar todo el aparato para intentar torcer el rumbo”, aseguró.

El mandatario sostuvo que el kirchnerismo quiere generar desestabilización pero que no tiene miedo, tal como había dicho al mediodía en otro acto en Vicente López: “En estos momentos, donde el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos, generar inestabilidad de manera abierta y descarada, nada de eso nos va a asustar. Si terminamos con el déficit de 123 años en un mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente?“.

Con respecto al 26 de octubre, cuando se celebrarán los comicios legislativos a nivel nacional, pidió al electorado darle a los “abanderados” del LLA “la fuerza y las armas para cambiar el país de una vez por todas”.

“Hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo. Todas las semanas intentan hacernos volar por los aires. No lo van a lograr. Están tan disociados con la realidad que avanzan en propuestas que avanzan con el gasto público y profundizan el déficit fiscal. No les importa la vuelta de la inflación y el caos social”, denunció.