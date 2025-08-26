Milei en Junín: «El Congreso está secuestrado por el kirchnerismo, no nos van a detener»

Hora de Informarse agosto 26, 2025
Javier Milei

El Presidente evitó referirse al escándalo de Spagnuolo pero arropó a su hermana; insistió con que la oposición quiere desestabilizar al Gobierno y advirtió: “Nada de eso nos va a asustar”.

Desde Junín, el presidente Javier Milei fue el encargado de cerrar este lunes por la noche el acto de presentación de los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) para las legislativas bonaerenses.

El mandatario hizo su ingreso entre la multitud y, una vez en el escenario, entonó con euforia una canción controvertida sobre el fallecido expresidente Néstor Kirchner. “Los kukas tienen miedo. Saquen al pingüino del cajón para que vean que los pibes cambiaron de idea, llevan la bandera del león. Viva la libertad carajo”, arengó.

Dedicó loas a su hermana Karina, en medio del escándalo de los audios -presuntas coimas reveladas en grabaciones clandestinas atribuidas a Diego Spagnuolo, el extitular de discapacidad-. “¡Gracias Jefe», gritó y pidió una ovación para la secretaria general de la Presidencia. También celebró la presencia de Diego Santilli, Cristian Ritondo, José Luis Espert y Sebastián Pareja.

En relación a la primera batalla que tendrá el oficialismo por delante en septiembre, anticipó la posibilidad de fraude mediante artimañas como “el voto cadena, urna embarazada, amenazas de punteros, candidaturas testimoniales y compra de políticos”. “Van a tirar todo el aparato para intentar torcer el rumbo”, aseguró.

El mandatario sostuvo que el kirchnerismo quiere generar desestabilización pero que no tiene miedo, tal como había dicho al mediodía en otro acto en Vicente López: “En estos momentos, donde el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos, generar inestabilidad de manera abierta y descarada, nada de eso nos va a asustar. Si terminamos con el déficit de 123 años en un mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente?“.

Con respecto al 26 de octubre, cuando se celebrarán los comicios legislativos a nivel nacional, pidió al electorado darle a los “abanderados” del LLA “la fuerza y las armas para cambiar el país de una vez por todas”.

“Hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo. Todas las semanas intentan hacernos volar por los aires. No lo van a lograr. Están tan disociados con la realidad que avanzan en propuestas que avanzan con el gasto público y profundizan el déficit fiscal. No les importa la vuelta de la inflación y el caos social”, denunció.

Más historias

naco

Naco Medina, convencido de que son la única fuerza que puede frenar al oficialismo

Hora de Informarse agosto 19, 2025
mc loughlin

Verónica Mc Loughlin: “Nos enfrentamos a un gobierno nacional que está destruyendo a los argentinos”

Hora de Informarse agosto 15, 2025
istockphoto-1401937425-612x612

Vecina cuestiona dichos del concejal Altamira sobre reclamos por discapacidad

Hora de Informarse agosto 15, 2025

Más Noticias

Javier Milei

Milei en Junín: «El Congreso está secuestrado por el kirchnerismo, no nos van a detener»

Hora de Informarse agosto 26, 2025
Marcos Paz Vino

35 bodegas y degustaciones en el festival del vino en Marcos Paz

Hora de Informarse agosto 25, 2025
profugas

Dos prófugas cayeron cuando intentaban ingresar de visita al penal de Marcos Paz

Hora de Informarse agosto 25, 2025
umi

Trabajadores sofocaron un principio de incendio en la UMI Santa Catalina

Hora de Informarse agosto 25, 2025
cre

El Municipio anunció nuevas herramientas habitacionales y acceso a créditos en Marcos Paz

Hora de Informarse agosto 25, 2025