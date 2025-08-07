Avanza la obra de la Plaza de Educación Vial

Hora de Informarse agosto 7, 2025
educacion vial

«Recorrimos el avance de la Plaza de Educación Vial, una nueva obra pública que estamos llevando adelante en el Tanque de agua de nuestra ciudad», cuenta el intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, en sus redes sociales.

