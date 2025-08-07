Información General Marcos Paz Avanza la obra de la Plaza de Educación Vial Hora de Informarse agosto 7, 2025 «Recorrimos el avance de la Plaza de Educación Vial, una nueva obra pública que estamos llevando adelante en el Tanque de agua de nuestra ciudad», cuenta el intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, en sus redes sociales. Navegación de entradas Anterior Exclusivo: edición gráfica del jueves 7 de agosto Más historias Ediciones impresas Información General Exclusivo: edición gráfica del jueves 7 de agosto Hora de Informarse agosto 5, 2025 Deportes Marcos Paz La felicitan desde el Club Los Unitarios Hora de Informarse agosto 3, 2025 Información General Marcos Paz Marcos Paz: julio fue el mes de los incendios de casas Hora de Informarse agosto 1, 2025