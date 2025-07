Mano a mano con Aníbal Pazos: el candidato de Nuevos Aires que aporta su experiencia

• Para el ciudadano de Marcos Paz que no lo conoce, ¿Quién es Aníbal Pazos y por qué usted se decidió a aportar su experiencia política en Marcos Paz?

• Soy Aníbal Pazos, ingeniero de profesión y apasionado por la gestión pública. Tengo una trayectoria técnica y política que me permitió ocupar cargos de gran responsabilidad, entre ellos el de secretario de Obras y Servicios Públicos en Merlo, donde llevamos adelante una transformación concreta con obras que mejoraron la vida cotidiana de miles de vecinos.

Esa experiencia exitosa, sumada a mi formación y vocación por lo público, me impulsó a dar este paso en Marcos Paz, un distrito con un enorme potencial que necesita gestión real, planificación y decisión política. Conozco lo que hay que hacer, cómo hacerlo y tengo el equipo para llevarlo adelante. Quiero aportar todo lo que aprendí a lo largo de mi carrera para transformar Marcos Paz, con una mirada técnica, seria y enfocada en resolver los problemas de fondo.

• ¿Sobre qué bases se puede entender a Nuevos Aires Marcos Paz? ¿En qué propuesta o propuestas puntuales ustedes hacen hincapié?

• Nuevos Aires en Marcos Paz nace como una alternativa real frente a la grieta, que ya no le resuelve nada a la gente. Apostamos al sentido común, a salir de los discursos vacíos y a enfocarnos en los problemas concretos que viven todos los días los vecinos: desde el acceso a servicios básicos, hasta la falta de oportunidades laborales o educativas.

Nuestra propuesta tiene bases claras: un distrito productivo, que impulse el desarrollo local, potencie el trabajo, la salud y la educación pública. Y, sobre todo, que piense los barrios como protagonistas, no como periferia olvidada. Por eso, nuestra primera propuesta es la creación de delegaciones barriales, para que cada barrio tenga representación institucional directa del intendente, y que las decisiones no se tomen lejos, sino al lado del vecino.

Queremos construir de los barrios hacia el centro, con planificación, diálogo y gestión. Eso es Nuevos Aires: una fuerza política nueva, con los pies en la tierra y la mirada en el futuro.

•¿Qué opina de la actual gobernación de Marcos Paz, el Ejecutivo y su modo de hacer política?

• La gestión actual en Marcos Paz está agotada. Es un modelo que atrasa, que administra el abandono con maquillaje electoral, y que sólo se acuerda de hacer obras cuando se acercan las elecciones. No hay planificación real ni una visión de futuro para el distrito. Sólo improvisación y parches.

Es un Ejecutivo que gobierna para sostener el poder, no para resolver los problemas de fondo. Hay una mirada conservadora, cómoda, que se acostumbró a que todo funcione a medias, mientras los barrios siguen postergados, los servicios no llegan, y las oportunidades desaparecen.

Nosotros no venimos a hacer política para conservar privilegios, venimos a gestionar para transformar. Marcos Paz no puede seguir perdiendo tiempo. Necesitamos un gobierno presente, moderno, eficiente, que mire a los vecinos a la cara y esté todos los días en la calle, no sólo en campaña.

•¿Cómo se imagina el 8 de septiembre? ¿Ingresando al Concejo Deliberante para alternar voces, poder y alternancia?

• Nos imaginamos el 8 de septiembre ingresando al Concejo Deliberante con la responsabilidad de ser la verdadera oposición en Marcos Paz. No estamos acá para ser parte del silencio ni la comodidad, sino para representar a los vecinos con voz firme, con propuestas concretas y con una mirada distinta. Es fundamental que se garantice la transparencia en las cuentas públicas, que haya control y que se termine con la impunidad de la política cerrada.

Vamos a ocupar ese rol con compromiso, porque creemos que a la democracia se la fortalece con alternancia y con voces nuevas que incomoden al poder cuando se aleja de la realidad. Y ya desde ese lugar, vamos a empezar a prepararnos para ser gobierno en 2027, con un proyecto serio, planificado y comprometido con transformar de verdad Marcos Paz.

• ¿Qué quisiera decirle a los vecinos de Marcos Paz para lograr su voto, confianza y convencimiento de que Nuevos Aires es la alternativa política por la que se deben inclinar en las urnas?

• Quiero hablarle a cada vecino y vecina de Marcos Paz con el corazón. Sé que muchos sienten que nada cambia, que los escuchan sólo cuando hay elecciones y que sus problemas siguen esperando. Pero también sé que Marcos Paz tiene todo para estar mejor, y que esa transformación es posible si ponemos al vecino en el centro de las decisiones, como verdadero protagonista del municipio.

Les pido su voto y su confianza porque no venimos con promesas vacías, venimos con experiencia, con un plan serio y con una convicción profunda: se puede vivir mejor, con un gobierno presente, transparente y que escuche de verdad. Vamos a trabajar para que cada barrio se sienta parte, para que los jóvenes tengan oportunidades, para que la salud, la educación y el trabajo sean derechos garantizados, no privilegios.

Este 7 de septiembre, los invito a que nos acompañen con su voto. Somos una alternativa seria, con propuestas claras y con la decisión de transformar Marcos Paz en un municipio que funcione, que escuche y que esté al servicio del vecino. No venimos a prometer lo imposible, venimos a comprometernos con lo necesario: que los barrios estén mejor, que haya gestión de verdad y que el Estado vuelva a estar donde tiene que estar.