Alejandra de Antoni anunció la segunda edición de sus «crónicas», agotadas en librerías

La autora de Marcos Paz María Alejandra de Antoni anuncia con entusiasmo la llegada de la segunda edición de su libro Cinco crónicas para atravesar oscuridades, tras haber agotado la primera tirada en menos de un año desde su publicación.

Con una escritura aguda, sensible y comprometida, la obra ha resonado con lecturas de distintas generaciones, y se consolida como una propuesta literaria que no teme habitar el dolor, iluminar lo silenciado ni tender puentes entre lo personal y lo político.

Quienes aún deseen adquirir la primera edición, podrán encontrar algunos ejemplares disponibles exclusivamente en Librerías Cúspide.

Para adquirir la segunda edición, ya disponible, pueden hacerlo a través de la web de la autora:

👉 https://taplink.cc/deantonima

Cinco crónicas para atravesar oscuridades es una obra compuesta por cinco relatos intensos y reflexivos que recorren temas como la violencia simbólica, el narcisismo encubierto, las pérdidas no nombradas y los silencios heredados. En cada texto, Alejandra de Antoni propone un viaje hacia lo profundo, sin solemnidades pero con una mirada honesta que interpela y abraza.

________________________________________

Contacto autora

Instagram: https://www.instagram.com/deantonima/

Email: mariadeantoni@gmail.com

WhatsApp: wa.me/5491155866605