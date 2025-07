Proyectos que La Libertad Avanza presentó en el Concejo Deliberante

«El primero, un reclamo vecinal, en el cual prevalece inundado hace tiempo el tramo en cuestión, los vecinos están cansados de reclamar y que el municipio no responda, por lo cual visibilizamos la problemática para que sea enmendada a la brevedad.

Y por último, se presentó un pedido de informe para que el intendente responda que hizo en los últimos 20 años que no hay empresas en Marcos Paz y no ejecuta políticas de atracción de inversión privada. Porque es el EMPRESARIO quien genera trabajo, NO EL POLIÍTICO», cuentan desde La Libertad Avanza Marcos Paz.