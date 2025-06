Todo el Ejecutivo local salió al cruce de la condena de la ex Presidenta Cristina

Representantes del Ejecutivo, concejales del Frente de Todos y Unión por la Patria, y consejeros escolares de Marcos Paz, realizaron una declaración conjunta para repudiar la condena contra la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La declaración, leída por la edil Verónica Mc Loughlin, enfatizó que la sentencia «pone en vilo la institucionalidad de nuestra democracia, en una causa plagada de irregularidades, armada con la conspiración de los medios hegemónicos». Asimismo, criticaron duramente a la Corte Suprema de Justicia, a la que consideran «la peor corte de la democracia», integrada por jueces «de dudosa aptitud técnica en su formación y antecedentes designados a dedo que no esconden su parcialidad política». El fallo es interpretado como un temor a enfrentar a la líder política del campo popular en las urnas, ya que «saben que cuenta con el amor de todo un pueblo que no olvida a quien le devolvió la dignidad». Además, se sugiere que esta condena es una «gran cortina de humo para distraer del desastre económico del gobierno nacional».

A la lectura, se sumaron voces de distinto origen político. Beatriz Itten, integrante de Nuevo Encuentro, celebró la convocatoria del intendente y compartió las palabras leídas, señalando que el fallo es «previsible, pero no por ello menos injusto», y que «claramente sale a raíz de la proclamación de Cristina a ser candidata por la tercera sección electoral». Por su parte, Verónica Casco, referente del Frente Grande, expresó: «hoy nos despertamos con una democracia aún más condicionada». Finalmente, Carlos Guardia, en representación de La Cámpora, instó a tomar «dimensión de la situación, del hecho», y a no culparse internamente. «Cuando creen que se puede proscribir la voluntad del pueblo con un fallo judicial o con una prescripción de este tipo (…) es un error gravísimo», concluyó el entrevistado.

