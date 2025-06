El camino de la producción: avanzan las tareas de mejoramiento integral de la Ruta 6

Las intervenciones se desarrollan a lo largo de 140 kilómetros, atravesando 11 municipios con el objetivo de optimizar la seguridad vial, la conectividad, y beneficiar de forma directa a la producción y la logística.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanza en el mejoramiento integral de la Ruta Provincial 6, que se desarrolla a lo largo de 140 kilómetros de esta autovía y alcanza a los municipios de La Plata, Brandsen, San Vicente, Cañuelas, General Las Heras, Marcos Paz, General Rodríguez, Campana, Exaltación de La Cruz, Pilar y Zárate.

Los trabajos forman parte del Plan de Mejoramiento y Modernización del Sistema Vial de la provincia de Buenos Aires que incluye 508 obras y proyectos vigentes y que equivalen a 4.580 km a intervenir.

La ejecución de este ambicioso programa de infraestructura vial demuestra, en un contexto marcado por el abandono del gobierno nacional en cualquier tipo de inversión pública, que en la provincia de Buenos Aires la obra pública no se detiene.

Las acciones de mejoramiento integral de la Ruta Provincial incluyen la repavimentación de los sectores que presentan mayor deterioro y la rehabilitación de las calzadas que están en mejor estado, en ambos sentidos de circulación.

Además, incluye el mantenimiento y la puesta en valor de 16 puentes viales y de 12 puentes hidráulicos; el mejoramiento de alcantarillas para garantizar el escurrimiento; la señalización vertical y horizontal; el recambio de luminarias y la colocación de barandas de defensa vehicular en toda la traza intervenida

Los trabajos se dividen en 5 tramos y cuentan con una inversión total de $67.611 millones, financiados en un 100% por la Provincia a través de fuentes propias y de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los tramos 1 (de RP 215 hasta Au. Ezeiza-Cañuelas); 2 (de Au. Ezeiza-Cañuelas a RP 40) y 5 (de acceso a Campana hasta Empalme RP 12), representan 97 kilómetros del total de la traza y se encuentran finalizados.

Mientras que los tramos 3 (de RP 4 a RP 24) y tramo 4 (RN 8 a acceso a Campana) representan 20 y 23 kilómetros y presentan una avance físico del 66% y 24 % respectivamente.

Obra pública para garantizar el desarrollo productivo

La Ruta 6 tiene una extensión total de 140 km y constituye el cuarto anillo de circunvalación del AMBA junto al Camino de Cintura, la Av. General Paz y la Autopista Presidente Perón

Se extiende desde su intersección con la RP 215, en el Gran La Plata, hasta la ciudad de Zárate, donde empalma con la RN 12, atravesando 12 municipios en total.

Se trata de una ruta estratégica porque representa uno de los accesos más importantes a la región metropolitana y tiene un rol clave en el entramado productivo de la Provincia, ya que conecta el complejo portuario de Zárate-Campana con el de La Plata.

Esta autovía cuenta con un flujo importante de transporte de cargas porque permite conectar con otras rutas estratégicas como las RN 3, 7, 8, 9, 12 y 205, que vinculan el territorio bonaerense con las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y San Luis, y cumplen un rol clave en el traslado de cargas industriales y comerciales entre las principales zonas productivas del país.

Asimismo, atraviesa partidos que cuentan con importantes industrias, como Pilar y Cañuelas; y vincula zonas agrícola-ganaderas como Exaltación de la Cruz, Gral. Las Heras, Marcos Paz y San Vicente, además de la cuenca de producción láctea ubicada entre Brandsen y General Rodríguez.

Una vez más, la obra pública en la Provincia de Buenos Aires no solo no se detiene sino que también potencia el desarrollo productivo y la generación de empleo de esta región; optimiza además la conectividad y la seguridad vial para los 35.000 vehículos que la transitan diariamente.

