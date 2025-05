Docentes se movilizaron en defensa de sus ingresos y servicios de salud en la educación

Delia Pace, también integrante del gremio, se refirió a la crítica situación de IOMA en el distrito: “Acá en Marcos Paz, aunque los médicos digan que atienden por IOMA, los aranceles reales van de 10000 a 20000 pesos. Eso no es un coseguro. Nosotros aportamos todos los meses y no tenemos opciones”. Ambos referentes aseguraron que continuarán movilizándose. “Vamos a seguir. La única lucha que se pierde es la que no se hace”, afirmó Pace.