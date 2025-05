Martín Ameconi (músico y dibujante) presentó su libro inspirado en una figura del rock

El sábado 10 de mayo a las 18.30hs se realizó en Marcos Paz la presentación de la primera novela gráfica de Martín Ameconi, editada por Grupo Criolla. Conocido en redes sociales como @elbailedelossalvajes, donde difunde animaciones de artistas musicales nacionales e internacionales, el músico sorprende con la publicación de ‘La culpa al tuvo Charly García’, una historia sobre las andanzas y descubrimientos adolescentes del entrañable Salva.

La cita fue en Agüero 219, con entrada libre y gratuita. Además de la venta y firma de ejemplares, el evento contó con una charla con el autor sobre el proceso creativo de la novela. Además, hubo música en vivo en homenaje a la figura detrás de Say No More. “Martín es un amigo y siempre se celebra la salida de un libro”, expresó Tomás Pareta, organizador del evento, y agregó que la novela “contiene mucho humor, muchas referencias musicales y de películas”.