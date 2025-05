Las Voces del Silencio, un filme que invitó a reflexionar acerca de Malvinas

En la tarde de ayer se proyectó el documental ´Las Voces del Silencio´, una película de Gabriela Naso que habla de las torturas que sufrieron los conscriptos durante la Guerra de Malvinas. Estuvieron presentes ex combatientes, alumnos, profesores y público en general que debatieron con la directora después del film.

El Sistema de Medios y Contenidos Públicos dialogó con Naso que comentó «Cuenta la lucha de un grupo de ex combatientes para que se juzgue a los militares que los torturaron durante la Guerra» . «Invita a pensar Malvinas desde una perspectiva de Derechos Humanos», expresó y agregó: «Recoge testimonios de distintos soldados que estuvieron e diferentes lugares y muestra que no fueron hechos aislados». «Hay que pensar en lo que está en juego, los bienes naturales en el Atlántico Sur y en la Base Militar», finalizó.

En tanto, Giselle Brandan, de Causa Malvinas y una de las organizadoras de la proyección, afirmó que «El debate fue muy interesante». «El balance del mes de Malvinas es muy positivo», recordó y culminó: «Estamos en el camino de armar un archivo local por la Memoria en Malvinas». También estuvo Fermín García, representando a SUTEBA Marcos Paz, que fue parte de la organización y aseguró: «Los docentes y los Veteranos de Malvinas siempre estuvimos muy unidos en la tarea de enseñar a las generaciones que pasan por las aulas, lo que pasó en Malvinas».

