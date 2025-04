Victoria ya se prepara para el Panamericano de patín, en Argentina

Victoria Karp Leiva acaba de disputar semifinal del mundo en patín que se hizo en Buenos Aires representando a El Salvador, país natal de su mamá. La patinadora artística de Marcos Paz contó que “es para posicionarse en un ranking mundial, entre esta y la que se hará en Trieste (Italia), pero yo no voy a ir porque ya que participé acá y prefiero prepararme bien para el Panamericano. Llegaré a la final dependiendo de los resultados y la decisión que tome con mi profesora de ir o no ir”.

En relación a lo estrictamente deportivo, la joven de 16 años se entrena en varios gimnasios y hasta en lugares públicos: “La preparación está igual que siempre, entreno todos los días, repartiendo horarios entre patín, gimnasio, preparación física y flexibilidad”

Si bien todavía no tiene una certeza de cuándo volverá a El Salvador para seguir expandiendo el deporte en aquel país (hoy Victoria es la máxima referente y la guía para muchas nenas y nenes que quieren arrancar con sus cuatro rueditas), sabe que viene un año cargado en la agenda y seguirá con el apoyo incondicional para cada movimiento internacional que realice.

En virtud de exigirse más y de rever qué le gustaría cambiar de acá a un futuro, la deportista comentó: “Por supuesto que se pueden mejorar muchas cosas, esta vez apunté más a lo psicológico, en lo que me falta”.

En este sentido, Karp Leiva participó del torneo Panamericano de Patín el año pasado en Ibagué, Colombia. Allí obtuvo el quinto puesto. Mismo campeonato que había ganado en ediciones anteriores, representando a Argentina y El Salvador consecutivamente, en otra categoría.

El Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico 2025 se celebrará en Buenos Aires, Argentina, del 5 de junio al 6 de julio de 2025. Se realizará en el nuevo Microestadio de Patinaje CAP, ubicado en el Pabellón Europa del Parque Olímpico de la Juventud. Este evento reunirá a los mejores exponentes de la disciplina a nivel continental.

Gran desafío para Victoria, que llega como una de las candidatas al podio.

Mariano Plaza