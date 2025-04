Vecinos de Marcos Paz se convocarán para pedir seguridad

«Para los que nos robaron bicicletas, a los que les robaron auto, moto, camioneta, a los que les entraron a robar en la casa, no se olviden que en verano no hay agua, que en invierno baja la luz, vayan por todo! Por la mala atención en el hospital, por la falta de líneas de colectivos, ojalá se pongan las pilas y vayan por todos aquellos que laburamos y no vamos a poder estar! Hagan ruido che! Antes de que Marcos Paz se convierta en La Matanza o en Merlo», reclamaba muy sintéticamente una vecina que no podrá asistir a la marcha convocando seguridad en Marcos Paz.

Luego se sumaron otras voces en las redes sociales, donde el propósito es ser escuchados por alguna autoridad y el comisario local, el lunes 21 de abril a las 18 horas, frente a la puerta del municipio de Marcos Paz.