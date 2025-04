Carta abierta al Municipio de Marcos Paz y a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires

En carácter de ciudadano de Marcos Paz, me dirijo abiertamente a quien corresponda para manifestar cierto desacuerdo con el desarrollo de la obra en la ruta provincial 40 (ex 200).

No es necesario enumerar los beneficios que disfrutaremos cuando dicha obra culmine, el inconveniente es el mientras tanto.

Mientras se desarrolla la obra, la cual lleva más de 4 meses de corte en algunos tramos, el tránsito desde y hacia ruta 6 se torna complejo, más aún los días de lluvia, teniendo que circular vehículos de todo tipo por arterias que, evidentemente, no se encuentran preparadas para este caudal y porte vehicular.

Pero encuentro un problema mucho más complejo, el de los comercios situados en la mencionada vía. Sobre la situación económica actual, la cual no es ideal, se suma la baja afluencia de clientes por los cortes de la ruta, los cuales abarcan grandes tramos y sobre ambas manos sin que se encuentren trabajando en toda la extensión afectada.

Lamentablemente, entiendo que no se ha tenido en cuenta este aspecto, coordinando la tarea de forma que el impacto económico sea menor para los ciudadanos que han decidido invertir su capital en esta ciudad.

Como base para realizar este reclamo puedo recordar a las autoridades provinciales (muchos funcionarios de aquel momento forman parte del actual gobierno) la pavimentación de la Av. Maipú en Vicente López año 2007, 4 manos en cada dirección, 10 líneas de colectivos y nunca se desvió la traza en los 3,5Km afectados.

Solicito celeridad y que se tengan en cuenta éstos aspectos a la hora de afectar el resto de la traza.

Agustín Romero •

DNI 34.227.658 •

agustinromero@protonmail.com