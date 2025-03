Pretenden el traspaso de jurisdicción de la órbita nacional a la provincial para poder reactivar y finalizar las obras del Autopista Presidente Perón

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con intendentes bonaerenses para celebrar la firma del convenio de creación del Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Autopista Presidente Perón. Fue en el Salón de los Acuerdos de la Casa de Gobierno, junto a la vicegobernadora Verónica Magario y los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Este convenio es el resultado de un trabajo que venimos realizando junto a un grupo de intendentes bonaerenses para institucionalizar el Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Autopista Presidente Perón”. “Esta es una de las tantas obras que el Gobierno nacional tiene totalmente paralizada en la provincia de Buenos Aires: trabajamos para que nos transfieran la jurisdicción y podamos hacernos cargo de este proyecto tan importante para las y los bonaerenses”, agregó.

El consorcio tiene como objetivo impulsar el traspaso de jurisdicción de la órbita nacional a la provincial para poder reactivar y finalizar las obras. Además, busca diseñar un plan integral para el entorno de la traza, que incluya el fortalecimiento de agrupamientos industriales, la mejora de las condiciones habitacionales de los barrios lindantes y una mayor inversión en materia sanitaria, educativa y de seguridad en la región.

“Junto a los y las intendentas de los municipios que se encuentran sobre la autopista estamos dispuestos a encarar las obras que quedaron inconclusas y a seguir trabajando en la planificación de la zona”, destacó el Gobernador y añadió: “No solo hay que dar una respuesta a los problemas de inseguridad con más postas policiales, sino también avanzar con un gran plan de desarrollo público y privado”.

El intendente de Ituzaingó Pablo Descalzo aseguró luego de rubricar la creación de un consorcio constituidos por la Provincia de Buenos Aires y 12 Municipios para completar los 8 kilómetros de la traza que quedaron sin construir. Según reveló, los barrios en que no se terminó la ruta “se van poblando con la delincuencia”.

Con el consorcio, además de peticionar el traspaso de jurisdicción, intendentes y la administración provincial podrán proyectar dónde iluminar, dónde habrá colectoras y una planificación de la inversión, aunque principalmente lo que se intenta es la instalación de dispositivos para garantizar la seguridad en las partes que no se completaron, fundamentalmente en Merlo, límite con Ituzaingó, y González Catán, en La Matanza.

Hay coincidencia: las consecuencias de no finalizar lo poco que resta son graves. “Sabemos que el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ha tenido reuniones con la ministra Patricia Bullrich, que está preocupada y que también está empujando para que finalmente el Gobierno Nacional le ceda los derechos a la provincia”, se sinceró Descalzo.

Navegación de entradas