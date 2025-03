Netto es cada vez más figura en Casa de Padua y su equipo bajó al líder de la Liga

En una liga ultracompetitiva y luchada como la Liga Federal de Basquetbol de Argentina, con equipos de todos los puntos del país, divididos en 14 zonas, se torna una proeza ser el campeón. Aún así, el equipo donde se desenvuelve el base de Marcos Paz Joaquín Netto alcanzaba, casi la punta de su zona al cierre de esta edición cuando enfrentaban a Midland FC (el mítico club de la ciudad de Libertad, partido de Merlo).

Sólo hay que tener en cuenta que en el grupo de CASA de Padua están: BANCO NACIÓN, CASA DE PADUA, CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE, CLUB CAZA Y PESCA, LOS INDIOS, DEPORTIVO BERAZATEGUI, MIDLAND, SAN ANDRÉS y UNIÓN VECINAL DE MUNRO. En este contexto, en esta primera fase, el DT de Padua va rotando el equipo y cita seis jugadores por partido para que siempre uno o dos descansen y así puedan llegar mejor a las fases finales.

Si bien Joaquín no es de los más experimentados por edad, ya se ganó la titularidad y es una de las figuras del equipo que, entre otras ocasiones, venció al emblemático Los Indios de Moreno a domicilio, en una de las noches más destacadas del base de Marcos Paz.

En un encuentro vibrante, los de Padua vencieron 76 a 72 como visitantes, en un estadio repleto a Barzategui y Netto, fue uno de los máximos anotadores en el ganador con 14 cada uno. Losito, el mejor de los de Moreno con 17.

Casa de Padua consiguió una valiosa victoria ante Los Indios por 76 a 72, en un verdadero partidazo disputado en el estadio Oscar Vicente Pérez de Moreno, con gran marco de público. El encuentro fue parejo y emocionante hasta el final, con actuaciones destacadas y un juego cargado de intensidad.

El equipo visitante tuvo un arranque arrollador, con Netto, Fraga y Acosta liderando los ataques y marcando el ritmo del partido. Los Indios, por su parte, tardaron en encontrar fluidez en el juego y no lograron ejecutar lo propuesto por su entrenador, Juan Pablo Musi. Joaquín García buscó ordenar al equipo, pero no fue su noche, ya eso se sumó la rápida acumulación de faltas de Albarracín.

Mariano Plaza

