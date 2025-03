Poca o nula presencia de bikers locales en las competencias cercanas

Marcos Paz se ha caracterizado, con el correr de los años, en ser un semillero constante de bikers y en muchas ocasiones, Ariel Martínez (múltiple campeón argentino de Rural Bike) fue como el estandarte de varias generaciones que estimulados por su esfuerzo, pedaleaban en las rutas o caminos más tranquilos de Marcos Paz y alrededores, para estar siempre listos y con adrenalina para afrontar las competiciones.

Hace bastante que no hay participación local ni en Luján, Lobos, Cañuelas, Roque Pérez, Campana o hasta competencias donde se medían con participantes más curtidos con el Mountain que con el Rural Bike, en ciudades como Tandil, Sierra de la Ventana o ya en competencias como la de Córdoba: Desafío de Río Pintos y Altas Cumbres son algunas de las carreras a las que un marcospecense siempre dijo presente.

Charlando con varios deportistas, entre los principales motivos se encuentran que para cada carrera deben invertir mucho dinero (traslados, alojamiento en algunos casos, combustible, etc.) y en este contexto económico, aún no pueden permitirse ese gusto porque las prioridades económicas son otras. Pero, al mismo tiempo y curiosamente, cada vez menos chicos pedalean, o entrenan. Ya que desde que Ariel comenzó a no participar por lesiones y otras cuestiones, tampoco lo hicieron otros chicos que de uno u otro modo, lo tenían de espejo deportivo.

Habrá que ver si en los tiempos que vienen la situación cambia y por supuesto, estaremos informando de la participación de cada uno de ellos en las carreras que seguramente disfrutarán.