Por amor a los que más lo necesitan: Oscar entregará donaciones en Pascuas

OSCAR CARRASCO es un vecino de Marcos Paz, trabajador del área de la electrónica (TecniCentro) y repara todo tipo de electrodomésticos * Un día advirtió que en Santiago del Estero la pasaban muy mal: ya lleva hechos 24 viajes llevando donaciones. En Pascuas vuelve a salir. Podés comunicarte al 1134796630 y ayudar a ayudar!

A la hora de ayudar desinteresadamente y con el corazón no todas las personas sienten ese llamado de Dios para saber que algo bueno pueden hacer por el prójimo, a cambio de ver felices a quienes realmente lo necesitan.

Así le pasó a Oscar Carrasco y a su mujer Laura, cuando allá por el 2007 decidieron viajar al norte (iban por vacaciones porque no conocían) y un muchacho les aconsejó tomar la ruta 34, que atraviesa Santiago del Estero, pero les sugirió llevar algunas donaciones, la zona es pobre.

“Recuerdo que en aquel primer viaje el KM 525 salió Doña Elba, detrás vinieron muchos chicos. Habíamos llevado 4 bolsas de ropa, nos presentamos y dijimos que otra vez volveríamos. En diciembre de 2007 ya fuimos en una PickUp 504 con cúpula. Nuestros primeros viajes fueron así. A veces dormíamos en alguna estación de servicio, no era por vacaciones ya sino para ayudar. La situación es muy vulnerable, hay gente que necesita mucho. Hacen una palada y hay sal, no tienen agua dulce. Tampoco tienen instalaciones eléctricas, la gente allá cocina arriba de las brasas y por eso necesitan muchos artículos de vajilla, pero los niños también: juguetes en buen estado, útiles escolares, ropa, alimentos no perecederos, etc.

Oscar vuelve a Santiago del Estero con su vehículo bien cargado para Pascuas de 2025 y será el viaje 25º! De hecho, cada vez que van para allá con su familia lo reciben con mucho cariño. De hecho, apadrina a una escuela.